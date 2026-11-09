Punte între culturi la Tecuci: Turcia, India şi tradiţia românească, reunite la Muzeul „Teodor Cincu”

Interculturalitatea, privită ca un proces viu de contact, interacţiune şi influenţă reciprocă între diferite grupuri etnice fără afirmarea superiorităţii vreuneia dintre ele, a fost celebrată la Tecuci printr-un eveniment educaţional şi cultural deosebit. În data de 4 noiembrie 2026, Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, la iniţiativa şi sub coordonarea profesoarei Cristina Dumitrache, a desfăşurat o activitate specială în parteneriat cu Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”.

Timp de trei ore, elevii şi invitaţii au participat la un schimb cultural intensiv, menit să îi ajute să cunoască şi să aprecieze diversitatea comunităţilor etnice tecucene prin intermediul gastronomiei, al culturii populare şi al tradiţiilor specifice.

Întâlnirea a fost deschisă de Kutlu Yigit, elev în clasa a X-a la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, care a prezentat, alături de părinţii săi, fascinaţia culturii şi a limbii turce. Familia sa, stabilită în România de 24 de ani şi mutată la Tecuci de patru ani, le-a împărtăşit celor prezenţi curiozităţi pline de farmec. Participanţii au aflat astfel că turcescul „terlik” stă la originea popularilor „târlici” româneşti pe care îi lăsăm la uşă, dar şi că o cafea turcească preparată cu sare trebuie băută fără crâcnire de către un viitor ginere pentru a dovedi că este pregătit pentru căsătorie. De asemenea, tradiţia turnării coloniei cu aromă de lămâie în palmele oaspeţilor la intrarea în casă a fost prezentată ca un simbol cald de bun-venit. În prezent, comunitatea turcă din Tecuci numără peste 80 de cetăţeni integraţi în viaţa locală.

Cultura indiană, o altă componentă valoroasă prezentă în comunitatea tecuceană, s-a dezvăluit prin povestea spusă de Vyas Adhya Mihail, elev în clasa a IX-a. Cu echilibrul şi farmecul specifice filosofiei indiene, Adhya a captivat publicul cu imagini din Ahmedabad, Gujarat, primul oraş indian inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Prezentarea sa a îmbinat gastronomia condimentată şi stilul de viaţă al familiei cu elemente de hinduism, aducând în atenţie sărbătorile Diwali şi Lakshmi Puja, marcate cu entuziasm în această perioadă.

Legătura dintre aceste culturi şi cea românească a fost evidenţiată de reprezentantele Şezătorii din Lieşti, care au descâlcit fir cu fir simbolistica de pe iile cusute cu răbdare. Cu multă modestie, Adriana Adina Barbu şi-a transmis pasiunea pentru portul popular tradiţional, arătând cum simbolurile româneşti îşi găsesc uşor corespondenţa în valorile comune tuturor culturilor.

Încheierea activităţii a aparţinut muzeografului Daniela Alecsa, care a valorificat colecţia de etnografie a Muzeului de Istorie „Teodor Cincu”, explicând semnificaţia fiecărui obiect şi lansând o invitaţie deschisă către public de a vizita expoziţia permanentă a instituţiei.

Așa cum a evidențiat inițiatoarea proiectului, prof. Cristina Dumitrache, de la Colegiul Național „Calistrat Hogaș” din Tecuci, întâlnirea a reușit să creeze un spațiu autentic al dialogului și respectului reciproc între comunitățile locale și culturile lumii.