Dramele nevăzute ale diasporei: Peste o treime dintre părinţii plecaţi la muncă în străinătate mărturisesc că s-au îndepărtat de copii, iar 41% vor să se întoarcă definitiv în ţară

Separarea fizică provocate de migraţia pentru muncă lasă urme adânci în sufletele copiilor rămaşi acasă, dar şi în viaţa părinţilor nevoiţi să muncească peste hotare. Un studiu naţional de referinţă, realizat în perioada septembrie – octombrie 2026 de Organizaţia Salvaţi Copiii şi finanţat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, scoate la iveală o realitate dureroasă: peste o treime (35,7%) dintre părinţii români din diaspora mărturisesc că relaţia cu propriii copii a devenit tot mai distantă după plecare. Mai mult decât atât, aproape unul din trei părinţi (31,2%) reuşeşte să comunice cu cei mici mai rar decât o dată pe zi, în timp ce distanţa fizică, programul extins de lucru şi costurile mari ale călătoriilor în ţară devin principalele obstacole în menţinerea legăturilor de familie.

Rezultatele cercetării derulate pe un eşantion reprezentativ de peste 1.000 de români din ţări precum Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania arată că părinţii percep această ruptură în primul rând în plan afectiv. Întrebaţi ce le lipseşte cel mai mult celor mici, peste 40% dintre părinţi indică lipsa timpului petrecut împreună, iar peste 31% menţionează lipsa dragostei şi a afecţiunii manifestate direct, mulţi mărturisind cu tristeţe că le lipseşte posibilitatea de a fi acel umăr pe care copilul să poată plânge când se întoarce de la şcoală. De asemenea, mai mult de jumătate dintre părinţii din străinătate (54,2%) admit că nu mai au un contact direct cu şcoala sau grădiniţa copilului, iar 21% consideră că nu îi mai pot oferi sprijin emoţional de la distanţă.

În ciuda durerii cauzate de depărtare, intenţia de revenire şi dorinţa de reunire a familiei rămân puternice în rândul comunităţilor de români. Astfel, 41,7% dintre părinţii chestionaţi au afirmat că intenţionează să se întoarcă definitiv în România în următorii ani, principalul motiv fiind dorinţa arzătoare de a fi alături de copii (85,4%), urmată de posibilitatea obţinerii unui loc de muncă bine plătit în ţară (72,1%). Pe de altă parte, dintre cei care nu doresc să revină, peste 35% au în plan să îşi aducă copiii alături de ei în ţara în care lucrează în următorii doi ani.

Iniţiativa face parte din campania naţională „Sună-i zilnic! Conexiune dincolo de graniţe”, prin care Salvaţi Copiii oferă servicii gratuite de consiliere psihologică şi juridică pentru familiile afectate, accesibile prin linia telefonică 021.224.24.52 sau pe platforma online dedicată.