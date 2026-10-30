Avertisment dur lansat de Federaţia „Solidaritatea Sanitară”: Veniturile din sănătate rămân în aer dacă Executivul nu adoptă noua lege a salarizării până la 1 ianuarie 2027

Tensiunile din sistemul medical românesc riscă să reizbucnească, după ce Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) a transmis un avertisment ferm Executivului cu privire la viitorul veniturilor angajaţilor din sănătate. Reprezentanţii sindicali atrag atenţia că majorările salariale aşteptate de medici, asistenţi şi personalul auxiliar ar putea rămâne complet incerte dacă, până la data de 1 ianuarie 2027, nu va fi adoptată o nouă lege a salarizării unitare sau o altă măsură legislativă concretă de creştere a veniturilor. Liderii de sindicat subliniază că respingerea proiectului legislativ prezentat în vara acestui an nu poate fi justificată decât dacă autorităţile vin rapid cu o alternativă net superioară, în caz contrar decizia de blocare a vechiului proiect urmând să fie considerată o acţiune directă împotriva veniturilor cadrelor medicale.

Într-o luare de poziţie publică, federaţia a prezentat această concluzie ca pe un deznodământ firesc al discuţiilor purtate pe tema salarizării din sectorul bugetar. Sindicaliştii au punctat că cei care s-au opus proiectului din vară şi-au motivat refuzul prin promisiunea redactării unui act normativ mai bun şi mai echitabil. Prin urmare, în situaţia în care noua guvernare nu va iniţia un alt proiect până la termenul limită de la începutul anului viitor, motivul real al respingerii va deveni evident pentru toţi angajaţii din sistem, dovedind lipsa de intenţie în acordarea majorărilor promise.

În acest sens, FSSR i-a solicitat oficial Executivului condus de Luca Niculescu să urgenteze pregătirea noii legi a salarizării, prin consultări reale şi transparente cu reprezentanţii angajaţilor din sectorul sanitar. Organizaţia sindicală insistă ca viitoarea grilă să fie construită pe baza situaţiilor din teren şi a datelor exacte privind problemele din spitale, având ca obiective prioritare eliminarea diferenţelor salariale inechitabile, stabilirea unor reguli clare pentru sporuri şi garantarea drepturilor băneşti prevăzute de lege. Sindicaliştii reamintesc că atât programul de guvernare, cât şi declaraţiile publice ale ministrului Sănătăţii stipulează clar că redactarea legii se va face împreună cu partenerii sociali şi că nicio modificare legislativă nu va duce la scăderea veniturilor actuale din sistem. (sursa stiripesurse.ro)