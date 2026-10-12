Mult zgomot pentru „supat”: Cuvântul din DEX și DOOM care a aprins internetul și a împărțit România în două

O postare devenită virală pe rețelele sociale, pornită de la o lecție video de dicție cu exemplul „Pisica s-a ascuns supat”, a declanșat o adevărată isterie în rândul internauților români. Sute de mii de oameni au reacționat cu ironie, revoltă și nedumerire, fiind convinși că au de-a face cu o greșeală gramaticală gravă sau cu o decizie absurdă a lingviștilor moderni care ar fi aprobat scrierea legată a prepoziției „sub” cu substantivul „pat”. Glumele au inundat platformele online, mulți întrebându-se dacă nu cumva urmează să fie introduse în dicționare și forme derivate precum „sumasă” sau „suscaun”.

În realitate, panica din mediul online s-a dovedit a fi complet nefondată, iar Institutul de Lingvistică al Academiei Române a intervenit rapid cu precizări oficiale. Specialiștii au explicat că termenul „supat” este, de fapt, un substantiv neutru (un supat, două supaturi) și nu o prepoziție. Acest cuvânt are un caracter regional și popular pronunțat și este utilizat pentru a defini exact spațiul fizic dintre pat și dușumea, fiind atestat în dicționarele tezaur încă din secolul al XIX-lea și folosit în trecut inclusiv de scriitori mari precum Calistrat Hogaș sau Mihail Sadoveanu.

„In enunțul «Mingea căzuse sub pat», sub este prepoziție, iar pat este substantiv. În schimb, «supat» este un substantiv. Se poate articula – supatul – și poate apărea după o prepoziție – în supat. Cuvântul se declină. Nu se ascunde de gramatică”, au precizat reprezentanții Institutului de Lingvistică al Academiei Române.

Din punct de vedere al utilizării corecte în limba standard, specialiștii subliniază că formula „Pisica s-a ascuns supat” rămâne o exprimare specifică graiurilor populare, rezultată din contopirea veche a cuvintelor, dar nu este recomandată în limba română literară actuală, unde forma corectă este „sub pat”. Prin urmare, deși cuvântul nu este deloc o invenție modernă a analfabetismului, ci o comoară lexicală veche a folclorului nostru, românii pot folosi liniștiți în continuare structura clasică, fără teama că limba română standard a fost modificată peste noapte.

Sursa foto: Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”