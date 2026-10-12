Now Reading: Patru puncte din 9 puse în joc: Brăniștenii au legat două victorii, oțelarii au reușit primul punct din deplasare, lieștenii, înfrângere dureroasă pe teren propriu

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    Patru puncte din 9 puse în joc: Brăniștenii au legat două victorii, oțelarii au reușit primul punct din deplasare, lieștenii, înfrângere dureroasă pe teren propriu

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Patru puncte din 9 puse în joc: Brăniștenii au legat două victorii, oțelarii au reușit primul punct din deplasare, lieștenii, înfrângere dureroasă pe teren propriu

Catalin RĂDULESCUSport12.10.2026

Patru puncte din 9 puse în joc: Brăniștenii au legat două victorii, oțelarii au reușit primul punct din deplasare, lieștenii, înfrângere dureroasă pe teren propriu

Liga a 3-a la fotbal a programat la sfârșitul săptămânii trecute partidele din cea de-a 8-a etapă. Echipele gălățene au reușit o victorie, o remiză și o înfrângere.

Unirea Brăniștea – Recolta Gheorghe Doja 2-1

Revirimentul celor de la Unirea Brăniștea a adus a doua victorie consecutivă pentru băieții lui Sorin Frunză, care s-au impus pe teren propriu.

  • Marcatori: Marcu și Mocanu.
  • Formula folosită: Toader – M. Cireș, R. Aron, Moroianu, Nwoye – Manea, D. Cireș – Mocanu (Dragomir), Marcu, Fadei (Buleandră) – Duțu (Grădinaru).

Sporting Liești – Progresul Fundulea 0-2

Sporting Liești, cu câteva absențe importante în lot, a pierdut pe teren propriu o confruntare dureroasă.

  • Formula folosită: G. Munteanu – Maftei, Boerescu (Manea), Popa (Tentiuc), Năstase (Budeșteanu) – Trandafir, Crihană (Munchiu), Chiriac, Iordache, Costin, Voinea.

Oțelul Galați 2 – CSM Fetești 2-2

Oțelul 2 a reușit primul punct din deplasare, după un meci nebun în care a condus cu 1-0 prin Popa și a revenit de la 1-2 cu golul egalizator în prelungiri, reușit de Raul Cojoc.

  • Formula folosită: Paharnicu – Docuz (Sin), Plopeanu, Rotaru, Ion (Neagu) – Iurea, Robert Cojoc, Raul Cojoc, Vișan, Popa (Lebedov) – Galben (Domnițeanu).

Situația în clasament după opt etape:

  • Sporting Liești: locul 6 (12 puncte);
  • Unirea Brăniștea: locul 7 (12 puncte);
  • Oțelul 2: locul 11 (4 puncte).

Programul etapei viitoare:

  • Dunărea Călărași – Unirea Brăniștea (vineri, 16 octombrie);
  • Oțelul 2 – Înainte Modelu (sâmbătă, 17 octombrie);
  • Axiopolis Cernavodă – Sporting Liești (sâmbătă, 17 octombrie).
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