Patru puncte din 9 puse în joc: Brăniștenii au legat două victorii, oțelarii au reușit primul punct din deplasare, lieștenii, înfrângere dureroasă pe teren propriu

Liga a 3-a la fotbal a programat la sfârșitul săptămânii trecute partidele din cea de-a 8-a etapă. Echipele gălățene au reușit o victorie, o remiză și o înfrângere.
Unirea Brăniștea – Recolta Gheorghe Doja 2-1
Revirimentul celor de la Unirea Brăniștea a adus a doua victorie consecutivă pentru băieții lui Sorin Frunză, care s-au impus pe teren propriu.
Sporting Liești – Progresul Fundulea 0-2
Sporting Liești, cu câteva absențe importante în lot, a pierdut pe teren propriu o confruntare dureroasă.
Oțelul Galați 2 – CSM Fetești 2-2
Oțelul 2 a reușit primul punct din deplasare, după un meci nebun în care a condus cu 1-0 prin Popa și a revenit de la 1-2 cu golul egalizator în prelungiri, reușit de Raul Cojoc.
Situația în clasament după opt etape:
Programul etapei viitoare: