China prezintă primii roboți umanoizi care pot deveni prezentatori de știri

Prezentatorii de televiziune ar putea avea, în viitor, colegi robotici care nu obosesc, nu au nevoie de pauze și pot transmite informații în mai multe limbi. China a făcut un nou pas în dezvoltarea acestei tehnologii, prezentând doi roboți umanoizi bionici creați special pentru jurnalism și televiziune.

Numiți Xinyan și Xinyu, aceștia au dimensiuni apropiate de cele ale unui adult, sunt dotați cu piele artificială și pot reproduce expresii faciale și mișcări umane. Funcționarea lor este coordonată de sisteme avansate de inteligență artificială, care le permit să prezinte informații și să interacționeze cu publicul.

Cei doi roboți au fost prezentați pe 5 noiembrie 2026, la Beijing, în cadrul celei de-a șaptea ediții a World Media Summit. Potrivit unui comunicat publicat de GlobeNewswire, dezvoltatorii îi descriu drept primii prezentatori de știri umanoizi bionici din lume. Proiectul este rezultatul colaborării dintre agenția de presă chineză Xinhua și compania de robotică UBTECH.

Cum funcționează Xinyan și Xinyu și ce îi face atât de asemănători cu oamenii

Xinyan și Xinyu nu sunt simple personaje virtuale generate pe calculator, ci roboți fizici, construiți la scară umană. Aceștia integrează tehnologii biomimetice, printre care piele artificială și mecanisme sofisticate care le permit să reproducă expresii faciale și mișcări naturale.

Dezvoltarea componentelor robotice este realizată de UBTECH, companie chineză specializată în roboți umanoizi și sisteme de inteligență artificială.

Un rol important în proiect l-a avut și regizorul Zhang Yimou, cunoscut pentru producții cinematografice precum „Hero” și „House of Flying Daggers”. Acesta a contribuit la definirea identității vizuale a roboților, urmărind să combine aspectul realist cu sobrietatea și profesionalismul specifice prezentatorilor de știri.

În spatele aspectului uman se află sistemul de inteligență artificială „Xinhua Yudian”, dezvoltat de agenția de presă Xinhua. Acesta este integrat cu tehnologiile hardware și software furnizate de UBTECH, inclusiv cu modele lingvistice care coordonează comportamentul, expresiile și mișcările roboților.

Prin această arhitectură, procesarea informațiilor este conectată direct la mecanismele care controlează mimica și gesturile, astfel încât prezentarea să semene cât mai mult cu o intervenție televizată realizată de un om.

Roboții AI pot prezenta informații din surse verificate

Una dintre caracteristicile importante ale noului sistem este modul în care gestionează informațiile. Potrivit dezvoltatorilor, roboții utilizează date preluate în timp real din surse verificate, o abordare menită să reducă riscul apariției informațiilor false generate de inteligența artificială.

Problema este cunoscută sub numele de „halucinații AI” și reprezintă una dintre principalele provocări atunci când modelele de inteligență artificială sunt utilizate în jurnalism.

Totuși, folosirea unor surse selectate nu garantează automat corectitudinea informațiilor. Verificarea editorială și intervenția jurnaliștilor rămân esențiale pentru prevenirea erorilor.

Qian Tong, directorul general al Centrului New Media din cadrul Xinhua, a explicat că roboții nu au fost concepuți pentru a înlocui jurnaliștii sau pentru a deveni principalele vedete ale redacțiilor. Scopul lor este să sprijine activitatea editorială și să faciliteze prezentarea informațiilor.

Printre utilizările avute în vedere se numără prezentarea știrilor, transmiterea acestora în mai multe limbi și interacțiunea cu publicul.

Proiectul se înscrie într-o tendință mai amplă de dezvoltare a roboticii umanoide, în care mașinile devin capabile să execute sarcini tot mai complexe și să interacționeze într-un mod tot mai natural cu oamenii.

Vor ajunge roboții să înlocuiască prezentatorii de televiziune?

Deocamdată, Xinhua nu a anunțat lansarea unui program regulat de știri prezentat exclusiv de Xinyan și Xinyu. Cei doi au fost prezentați publicului în cadrul unui eveniment internațional, însă utilizarea lor permanentă într-o redacție nu a fost confirmată.

Planurile dezvoltatorilor depășesc însă domeniul televiziunii. Tehnologia ar putea fi adaptată și pentru instituții de învățământ, spații publice, evenimente culturale internaționale sau prezentarea informațiilor despre explorarea spațiului.

Apariția celor doi roboți readuce în discuție viitorul profesiei de jurnalist. Dacă inteligența artificială poate reproduce mimica umană, poate citi știri și poate comunica în mai multe limbi, anumite activități de prezentare ar putea fi automatizate.

Cu toate acestea, documentarea, investigațiile jurnalistice, verificarea informațiilor și asumarea responsabilității editoriale presupun în continuare judecată și intervenție umană.

China a făcut primele experimente cu prezentatori virtuali generați cu ajutorul inteligenței artificiale încă din 2018. Xinyan și Xinyu duc însă acest concept la un alt nivel: în locul unor personaje digitale afișate pe ecran, sunt roboți fizici, cu aspect uman, capabili să interacționeze direct cu cei din jur.

Rămâne de văzut dacă publicul va accepta roboții umanoizi în rolul prezentatorilor de televiziune sau dacă aceștia vor rămâne, cel puțin în următorii ani, o demonstrație a progreselor înregistrate de China în domeniul roboticii și al inteligenței artificiale.