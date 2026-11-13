186 de site-uri false care imită ChatGPT, Gemini și Claude

O greșeală aparent banală atunci când introduci adresa unui instrument de inteligență artificială în browser te poate trimite direct pe un site controlat de hackeri. Cercetătorii în securitate cibernetică au descoperit o campanie prin care atacatorii folosesc 186 de domenii false, create pentru a imita servicii populare precum ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot și DeepSeek.

În loc să ofere acces la instrumentele AI căutate, aceste pagini pot redirecționa utilizatorii către site-uri periculoase, pot instala programe malițioase sau pot determina victimele să execute singure comenzi care compromit securitatea calculatorului. Alte variante implică extensii de browser capabile să modifice motorul de căutare și să redirecționeze interogările către servicii controlate de terți.

Campania a fost denumită „TypoPrompting” și a fost analizată de compania de securitate cibernetică Island. Metoda se bazează pe greșelile de tastare și pe asemănarea dintre adresele web, profitând de popularitatea tot mai mare a instrumentelor de inteligență artificială. Potrivit publicației The Hacker News, cercetătorii au identificat 186 de domenii care imită 27 de branduri din industria AI.

ChatGPT, Claude și Gemini, printre serviciile imitate de hackerii din campanie

Domeniile descoperite sunt construite astfel încât să semene cât mai mult cu adresele oficiale ale unor platforme cunoscute. Printre exemplele identificate se numără cloude.ai, cluade.ai, clsude.ai, chatlgpt.com, geimini.com, notebookklm.com, griok.com, preplexity.ai, deepceek.com, elevenlebs.io, copiot.com și midj0urney.org.

Diferențele sunt uneori atât de mici încât pot trece neobservate atunci când utilizatorii tastează rapid adresele în browser. O literă în plus, una lipsă sau înlocuirea unui caracter cu un simbol asemănător pot fi suficiente pentru a ajunge pe un site fraudulos.

Lista celor 27 de branduri vizate include servicii cunoscute precum Anthropic Claude, OpenAI ChatGPT, Google Gemini și NotebookLM, Microsoft Copilot, Grok, DeepSeek, Mistral, Perplexity, Midjourney, ElevenLabs, Lovable și Cursor.

Unele dintre domeniile false au fost înregistrate cu mult înainte ca această campanie să fie identificată. De exemplu, cloude.ai și cluade.ai datează din 13 iulie 2023, ceea ce arată că infrastructura folosită de atacatori poate fi pregătită cu mult timp înainte de utilizarea efectivă.

Potrivit cercetătorilor Island, site-urile pot analiza browserul și adresa IP publică a vizitatorilor înainte de a-i redirecționa către conținutul malițios. Informațiile colectate permit identificarea caracteristicilor dispozitivului și alegerea următoarei etape a atacului.

Metoda ClickFix îi convinge pe utilizatori să își infecteze singuri calculatoarele

Una dintre cele mai periculoase tehnici folosite în campania TypoPrompting poartă numele de ClickFix. Aceasta exploatează încrederea utilizatorilor în paginile de verificare și în mesajele care par să provină de la servicii legitime.

Atacatorii afișează o pagină falsă de verificare Cloudflare, care imită procesul obișnuit prin care un site confirmă că vizitatorul nu este un robot. În realitate, utilizatorului i se cere să copieze și să execute o comandă periculoasă, pregătită în clipboard, folosind instrumentele disponibile în sistemul de operare.

Pe calculatoarele cu Windows, comanda poate utiliza PowerShell, un instrument legitim care permite administrarea sistemului, dar care poate fi exploatat și pentru descărcarea sau executarea programelor malițioase.

În cazul macOS, atacatorii pot afișa mesaje prin care pretind că este necesară o actualizare de securitate sau a aplicației Terminal. Victima este îndemnată să execute o comandă shell sau să descarce o arhivă, să extragă fișierele și să pornească un executabil.

Pericolul acestei metode constă în faptul că utilizatorul participă fără să știe la compromiterea propriului dispozitiv. În locul unei descărcări automate, atacatorii construiesc un scenariu în care executarea comenzii pare o etapă normală pentru verificarea identității sau accesarea serviciului AI.

Island a identificat și un mecanism de filtrare care acoperă 211 domenii de intrare. Acestea nu imită doar platforme AI, ci și servicii bancare, companii de asigurări și soluții software pentru mediul de afaceri. Printre brandurile menționate se numără Scotiabank, Charles Schwab, Blue Cross Blue Shield, Verizon, ServiceNow și Microsoft Azure.

Prin urmare, infrastructura identificată nu se limitează la utilizatorii de inteligență artificială, ci poate exploata încrederea acordată unei game mult mai largi de servicii online.

Net Guard, aplicația legitimă care poate fi folosită pentru manipularea browserului

O altă tehnică identificată de cercetători implică opt domenii false care imită servicii precum Claude, DeepSeek, Copilot, ElevenLabs și Voice AI.

Utilizatorii care ajung pe aceste pagini sunt redirecționați către secțiuni intitulate „Security Check”, de unde li se propune descărcarea unei aplicații numite Net Guard.

Cazul este deosebit de interesant deoarece aplicația nu este, în sine, o copie modificată a unui program malițios. Analiza Island a arătat că fișierul descărcat este identic cu aplicația Net Guard distribuită prin Microsoft Store și poartă semnătura oficială a magazinului.

Problema este reprezentată de funcționalitățile care pot fi exploatate pentru manipularea browserului. Aplicația poate executa cod JavaScript controlat de atacatori, poate modifica motorul de căutare implicit, poate interveni asupra profilurilor browserului și poate instala extensii pentru Chrome.

Mai mult, una dintre funcțiile problematice poate fi activată fără acordul explicit al utilizatorului. Programul așteaptă reducerea activității persoanei care folosește calculatorul, după care poate modifica setările de căutare și executa scripturi în browser, în funcție de instrucțiunile primite de la serverele operatorilor.

Astfel, chiar și o aplicație distribuită printr-un magazin oficial poate deveni parte a unui mecanism de atac atunci când este folosită într-un context înșelător și beneficiază de funcționalități care pot fi exploatate de terți.

Extensiile Chrome pot redirecționa căutările și expune informațiile utilizatorilor

A treia metodă identificată de cercetători se bazează pe extensii de browser care modifică destinația căutărilor online.

Un domeniu fals care imită serviciul Perplexity redirecționează vizitatorii către extensia Quick Search, disponibilă în Chrome Web Store. După instalare, aceasta poate schimba motorul de căutare implicit, astfel încât interogările să fie trimise către un serviciu terț.

Quick Search face parte dintr-o familie de 16 extensii, printre care se află și GPT for Chrome, care are aproximativ 80.000 de utilizatori declarați. La 3 noiembrie 2026, toate extensiile din această categorie însumau aproximativ 972.000 de utilizatori declarați.

Riscurile sunt importante mai ales în cazul calculatoarelor folosite în mediul profesional. Căutările efectuate de angajați pot conține nume de clienți, denumiri de proiecte, informații comerciale sau adrese interne ale rețelelor unei companii. Dacă interogările sunt redirecționate către servicii controlate de atacatori, aceste informații pot ajunge la terți fără ca utilizatorii să observe.

Cum te protejezi de site-urile false care imită instrumentele AI

Campania TypoPrompting arată că atacurile informatice nu presupun întotdeauna exploatarea unor vulnerabilități tehnice complexe. Uneori, este suficient ca utilizatorul să introducă greșit o adresă web sau să instaleze o extensie care pare legitimă.

Pentru a reduce riscurile, specialiștii recomandă câteva măsuri simple:

Accesează ChatGPT, Gemini, Claude și celelalte instrumente AI folosind linkurile de pe site-urile oficiale.

Salvează adresele serviciilor utilizate frecvent în marcajele browserului, pentru a evita greșelile de tastare.

Nu executa comenzi în PowerShell sau Terminal doar pentru a trece de o verificare de securitate afișată pe un site.

Verifică atent permisiunile și dezvoltatorul extensiilor înainte de instalare.

Nu instala aplicații suplimentare doar pentru a confirma că ești un utilizator real sau pentru a obține acces la un instrument AI.

Un aspect esențial este că nici verificările de securitate legitime, nici accesarea unui chatbot nu ar trebui să necesite executarea unor comenzi necunoscute în terminalul calculatorului.

Într-o perioadă în care instrumentele AI sunt folosite tot mai des pentru muncă, documentare și activități personale, verificarea atentă a adreselor web devine o măsură de securitate la fel de importantă ca utilizarea unui antivirus actualizat.