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    Șofer din Ivești, aproape de coma alcoolică pe DN 25

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Șofer din Ivești, aproape de coma alcoolică pe DN 25

Maria ROMANIŢĂRegional13.11.2026

Șofer din Ivești, aproape de coma alcoolică pe DN 25

Un bărbat în vârstă de 47 de ani, din comuna Ivești, județul Galați, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a fost prins conducând în stare avansată de ebrietate și a provocat un accident rutier în timp ce încerca să scape de un echipaj de poliție.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați, incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de joi, 12 noiembrie 2026, pe drumul național DN 25, pe raza localității Ivești. Bărbatul nu a oprit la semnalele regulamentare ale polițiștilor rutieri și și-a continuat deplasarea până în momentul în care a acroșat și avariat un alt autoturism.

La scurt timp după impact, conducătorul auto a fost blocat și imobilizat de polițiștii Serviciului Rutier Galați.

Analizele de sânge au confirmat o alcoolemie de 2,91 g/l

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, analizele probelor biologice recoltate la spital au confirmat o alcoolemie uriașă, de 2,91 g/l alcool pur în sânge.

Polițiștii Serviciului Rutier Galați au dispus inițial reținerea bărbatului pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Astăzi, 13 noiembrie 2026, după prezentarea în fața instanței de judecată, magistrații au dispus față de acesta măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

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