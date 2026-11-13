Șofer din Ivești, aproape de coma alcoolică pe DN 25

Un bărbat în vârstă de 47 de ani, din comuna Ivești, județul Galați, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a fost prins conducând în stare avansată de ebrietate și a provocat un accident rutier în timp ce încerca să scape de un echipaj de poliție.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați, incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de joi, 12 noiembrie 2026, pe drumul național DN 25, pe raza localității Ivești. Bărbatul nu a oprit la semnalele regulamentare ale polițiștilor rutieri și și-a continuat deplasarea până în momentul în care a acroșat și avariat un alt autoturism.

La scurt timp după impact, conducătorul auto a fost blocat și imobilizat de polițiștii Serviciului Rutier Galați.

Analizele de sânge au confirmat o alcoolemie de 2,91 g/l

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, analizele probelor biologice recoltate la spital au confirmat o alcoolemie uriașă, de 2,91 g/l alcool pur în sânge.

Polițiștii Serviciului Rutier Galați au dispus inițial reținerea bărbatului pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Astăzi, 13 noiembrie 2026, după prezentarea în fața instanței de judecată, magistrații au dispus față de acesta măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.