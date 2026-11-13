NVIDIA DLSS are un posibil rival

NVIDIA ar putea avea parte de un concurent important pe piața tehnologiilor de optimizare grafică pentru jocurile video. Compania Apex Compute a prezentat Apex Neural Rendering (ANR), o soluție bazată pe inteligență artificială, concepută ca alternativă la DLSS, tehnologia NVIDIA care îmbunătățește performanța și calitatea imaginilor prin procesarea avansată a cadrelor.

Noua platformă promite timpi mai mici de generare a cadrelor, un consum considerabil redus de memorie video și, mai ales, compatibilitate cu plăci grafice produse de NVIDIA, AMD și Intel. Un alt avantaj ar fi posibilitatea utilizării inclusiv pe generații mai vechi de GPU-uri.

Tehnologia a fost prezentată în noiembrie 2026. Potrivit PCMag, care citează informații publicate de TechPowerUp, dezvoltatorii susțin că ANR poate depăși NVIDIA DLSS în anumite teste de performanță și calitate vizuală. Deocamdată, însă, doar funcția de generare a cadrelor este disponibilă în versiune beta, celelalte componente fiind încă în dezvoltare.

Apex Neural Rendering promite să depășească NVIDIA DLSS la performanță și consum de memorie

Apex Compute pregătește o suită de instrumente bazate pe inteligență artificială, alcătuită din trei tehnologii principale: Super Resolution, Frame Generation și Ray Reconstruction.

Fiecare dintre acestea are un rol diferit în optimizarea experienței de gaming:

Super Resolution reconstruiește imaginile la rezoluții mai mari, pornind de la o rezoluție internă mai mică.

Frame Generation generează cadre suplimentare cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru o redare mai fluidă.

Ray Reconstruction urmărește îmbunătățirea calității iluminării și a efectelor vizuale generate prin ray tracing.

Până acum, Apex Compute a demonstrat în principal funcția Frame Generation, însă rezultatele prezentate de companie sunt interesante.

Într-un test realizat la rezoluție 4K, folosind o placă video NVIDIA GeForce RTX 5090, ANR ar fi avut nevoie de numai 1,01 milisecunde pentru generarea unui cadru suplimentar în modul 2X. Prin comparație, NVIDIA DLSS Frame Generation ar fi înregistrat un timp de 1,26 milisecunde.

Diferențele sunt și mai evidente în ceea ce privește memoria video utilizată. Potrivit dezvoltatorilor, ANR consumă aproximativ 214 MB de VRAM, față de 562 MB în cazul soluției NVIDIA, în condițiile testate. Asta ar însemna o reducere de aproximativ 62%.

Apex Compute susține și că algoritmul său limitează apariția artefactelor vizuale, în special în jurul obiectelor aflate în mișcare, unde pot apărea efecte de imagine dublată sau distorsiuni.

Este important de menționat că aceste rezultate provin din testele prezentate de dezvoltator și nu au fost încă validate independent. De asemenea, timpul de generare a unui cadru nu trebuie confundat cu latența totală resimțită de jucător în timpul utilizării.

Noua alternativă la DLSS funcționează pe plăci video AMD Radeon, Intel Arc și chiar Steam Deck

Unul dintre cele mai importante avantaje ale Apex Neural Rendering este compatibilitatea cu o gamă extinsă de procesoare grafice.

În timp ce anumite funcții DLSS sunt disponibile doar pe generații specifice de plăci video NVIDIA, ANR urmărește să ofere suport pentru mai multe arhitecturi hardware.

Lista compatibilităților anunțate include:

NVIDIA GeForce RTX seriile 20, 30, 40 și 50;

NVIDIA GeForce GTX seria 16;

AMD Radeon RX seriile 5000, 6000, 7000 și 9000;

Intel Arc seriile A și B.

Un aspect deosebit de interesant este compatibilitatea anunțată cu Steam Deck, consola portabilă de gaming dezvoltată de Valve. O astfel de soluție ar putea fi utilă pentru dispozitivele cu resurse hardware limitate, unde optimizarea performanței și a consumului de energie este esențială.

Din punct de vedere software, tehnologia este concepută să funcționeze pe Windows 10, Windows 11 și Linux, inclusiv pe SteamOS prin intermediul Proton.

Totuși, compatibilitatea cu o anumită placă video nu înseamnă automat că tehnologia va putea fi activată în orice joc. Implementarea depinde și de integrarea software necesară.

Această abordare apare într-un moment în care interesul pentru tehnologiile de upscaling și generare a cadrelor independente de producător este tot mai mare. Inclusiv comunitatea de gaming a dezvoltat soluții neoficiale pentru utilizarea unor tehnologii NVIDIA pe plăci grafice AMD.

Când va putea fi folosită tehnologia Apex Neural Rendering în jocuri

Prima versiune beta a funcției ANR Frame Generation este deja disponibilă pentru testare prin intermediul proiectului dezvoltatorilor de pe GitHub.

Instalarea nu este însă la fel de simplă precum activarea unei opțiuni grafice din meniul jocului. Utilizatorii trebuie să integreze tehnologia în titlurile compatibile, inclusiv cu ajutorul instrumentului OptiScaler. Procedura poate necesita configurări suplimentare și există riscul apariției unor incompatibilități.

Celelalte două componente, Super Resolution și Ray Reconstruction, sunt încă în etapa de dezvoltare și antrenare a modelelor de inteligență artificială, urmând să fie disponibile ulterior.

Apex Compute a anunțat și intenția de a publica sursa tehnologiei, însă codul propriu ANR nu era încă disponibil public la momentul prezentării.

Poate deveni ANR un concurent real pentru DLSS, FSR și XeSS?

Piața tehnologiilor de optimizare grafică este dominată în prezent de soluțiile dezvoltate de NVIDIA, AMD și Intel. Apariția unei alternative independente, compatibile cu hardware produs de toți cei trei mari jucători, ar putea schimba modul în care utilizatorii beneficiază de aceste funcționalități.

Dacă rezultatele prezentate de Apex Compute vor fi confirmate prin teste independente, ANR ar putea deveni o opțiune atractivă inclusiv pentru proprietarii unor plăci video mai vechi, care nu mai beneficiază de toate funcțiile disponibile pe generațiile recente.

Pentru gameri, principalul avantaj ar fi posibilitatea obținerii unor performanțe mai bune fără să fie necesară achiziționarea unei plăci video de ultimă generație.

Deocamdată, Apex Neural Rendering rămâne un proiect experimental. Promisiunile sunt ambițioase, însă adevăratul test va fi reprezentat de comportamentul tehnologiei în jocuri reale, compatibilitatea cu diferite configurații hardware și calitatea imaginilor generate.