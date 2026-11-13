Google accelerează dezvoltarea inteligenței artificiale și introduce un nou model care promite să îmbunătățească semnificativ experiența utilizatorilor Gemini. După lansarea versiunilor Argon și Carbon, compania prezintă Gemini 4 Hydrogen, un sistem conceput să combine viteza de răspuns cu performanțe avansate de raționament. Una dintre cele mai importante noutăți este că accesul nu va fi rezervat exclusiv abonaților plătitori, noul model urmând să fie disponibil și pentru utilizatorii versiunii gratuite.

Anunțat oficial pe 12 noiembrie 2026, Gemini 4 Hydrogen începe să preia rolul modelului Gemini 3.8 Flash și aduce îmbunătățiri în programare, cercetare, analiza datelor și utilizarea aplicațiilor conectate. Potrivit publicației 9to5Google și prezentării publicate de Google, noul model poate executa anumite sarcini de până la 2,5 ori mai rapid decât predecesorul său și reduce de peste cinci

ori numărul afirmațiilor inventate în evaluările interne ale companiei.

Gemini 4 Hydrogen aduce îmbunătățiri în raționament, programare și acuratețea răspunsurilor

Google descrie Gemini 4 Hydrogen drept un progres important față de Gemini 3.8 Flash, lansat în septembrie. Modelul este construit pentru a gestiona atât solicitările obișnuite, cât și sarcinile care necesită analiză aprofundată, procesarea unor volume mari de informații sau executarea mai multor operațiuni succesive.

Hydrogen dispune de o fereastră de context de un milion de tokenuri și poate genera până la un milion de tokenuri la ieșire. Această capacitate îi permite să lucreze cu documente extinse, fișiere PDF, tabele, înregistrări audio și materiale video.

Rezultatele din testele de performanță indică progrese importante. În Terminal-Bench 4.1, o evaluare axată pe programare și executarea comenzilor, Gemini 4 Hydrogen a obținut 57%, în comparație cu 18,2% pentru Gemini 3.8 Flash.

Pe Artificial Analysis Intelligence Index, noul model a înregistrat 51 de puncte la nivelul standard de raționament, depășind ușor Gemini 4 Argon, care a obținut 50 de puncte. Atunci când este activat nivelul maxim de raționament, denumit „xhigh”, scorul Hydrogen ajunge la 54 de puncte.

Aceste rezultate sugerează că Google a pus accent nu doar pe viteza de generare a răspunsurilor, ci și pe capacitatea modelului de a rezolva probleme mai dificile. Totuși, performanțele diferă în funcție de tipul evaluării, iar scorurile nu indică o superioritate absolută în toate categoriile.

Un alt obiectiv important a fost reducerea comportamentelor nedorite. Google susține că Hydrogen reduce cu până la 81% acțiunile care depășesc instrucțiunile primite și gestionează mai bine limitele de acces la instrumente și informații. Într-o evaluare internă, compania a raportat o rată de onestitate de 96,7%.

Lansarea vine la scurt timp după ce Google a extins disponibilitatea Gemini 4 Carbon, model destinat sarcinilor complexe, care necesită capacități avansate de analiză și raționament.

Ce funcții noi primesc utilizatorii Gemini și Google Search

Pentru publicul larg, una dintre cele mai importante schimbări este integrarea Gemini 4 Hydrogen direct în aplicația Gemini. Modelul apare în selectorul de opțiuni sub denumirea „Everyday help” și este optimizat pentru activități precum redactarea e-mailurilor, rezumarea documentelor, pregătirea materialelor de studiu și respectarea unor instrucțiuni complexe.

Google promite răspunsuri mai bine adaptate cerințelor utilizatorilor, inclusiv în ceea ce privește tonul, structura și formatul solicitat. Astfel, modelul ar trebui să reducă situațiile în care utilizatorii trebuie să reformuleze repetat comenzile pentru a obține rezultatul dorit.

Un aspect important este disponibilitatea în abonamentul gratuit. Hydrogen poate fi utilizat prin selecția automată a modelului, atunci când sistemul consideră că este potrivit pentru solicitarea primită. Prin urmare, utilizatorii nu trebuie neapărat să plătească un abonament pentru a beneficia de noua tehnologie.

Schimbările ajung și în Google Search. Gemini 4 Hydrogen devine modelul implicit pentru AI Mode și va fi folosit inclusiv pentru întrebările mai dificile din AI Overviews.

Motorul de căutare va putea interpreta mai bine solicitările complexe, formulate în limbaj natural, inclusiv întrebările care conțin mai multe cerințe sau greșeli de tastare. În plus, rezultatele vor integra mai multe elemente vizuale, tabele și linkuri relevante, într-o încercare de a transforma căutarea online într-o experiență mai interactivă.

Actualizarea face parte dintr-o serie mai amplă de modificări prin care Google reorganizează accesul la modelele sale avansate, inclusiv pentru abonații serviciilor AI. Recent, compania a modificat beneficiile abonamentului Gemini AI Plus.

Cât costă Gemini 4 Hydrogen și cum îl pot integra dezvoltatorii în aplicații

Dincolo de utilizarea în aplicația Gemini, Google pune noul model la dispoziția dezvoltatorilor prin Gemini API și Google AI Studio.

Tarifele anunțate sunt de 1,50 dolari pentru un milion de tokenuri de intrare și 7,50 dolari pentru un milion de tokenuri generate. Aceste costuri permit dezvoltatorilor să integreze Hydrogen în propriile aplicații și servicii, fără să fie necesară utilizarea exclusivă a interfeței Gemini.

Modelul ajunge și în Google Antigravity, platforma companiei dedicată dezvoltării software asistate de inteligență artificială. Abonații Google AI Pro și Ultra primesc acces la un nou nivel de raționament, denumit „Extra”, pe lângă opțiunile existente Low, Medium și High.

O altă noutate este funcția Orchestrator, care permite colaborarea automată între modelele Carbon și Hydrogen. În loc să folosească același model pentru fiecare etapă a unei sarcini, sistemul poate distribui operațiunile în funcție de complexitatea lor.

Astfel, Hydrogen poate prelua activitățile mai simple și repetitive, în timp ce Carbon este rezervat operațiunilor care necesită raționament avansat și decizii mai complexe.

Potrivit testelor Google, această abordare a redus consumul cotei de utilizare cu aproximativ 24% și timpul de execuție cu 19%, păstrând rezultate apropiate de cele obținute prin folosirea individuală a modelului Carbon.

Soluția ar putea avea un impact important asupra dezvoltării software, un domeniu în care Google Antigravity concurează cu Claude Code și OpenAI Codex.

Google vrea să facă inteligența artificială mai rapidă și mai accesibilă

Prin lansarea Gemini 4 Hydrogen, Google încearcă să schimbe modul în care utilizatorii interacționează cu inteligența artificială. Compania nu mai mizează exclusiv pe modele foarte puternice, destinate sarcinilor complexe, ci dezvoltă și sisteme rapide, eficiente și suficient de versatile pentru activitățile cotidiene.

Faptul că Hydrogen ajunge inclusiv la utilizatorii gratuiti este un element important al strategiei, mai ales într-o perioadă în care competiția dintre Google, OpenAI și Anthropic se intensifică.

Rămâne de văzut cât de bine se vor reflecta rezultatele din testele de laborator în utilizarea de zi cu zi și dacă noul model va reuși să ofere un echilibru constant între viteză, precizie și complexitatea sarcinilor. Pentru Google, miza este ca Gemini să devină nu doar un chatbot performant, ci un asistent AI capabil să gestioneze o gamă tot mai largă de activități.