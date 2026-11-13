VIDEO: Fable revine cu patru minute de gameplay nou

Microsoft a publicat un nou videoclip de gameplay pentru Fable, oferind o perspectivă mai detaliată asupra sistemului de luptă din viitorul RPG dezvoltat de Playground Games. Materialul, cu o durată de aproximativ patru minute, prezintă confruntări cu sabia, atacuri la distanță și abilități magice, demonstrând câteva dintre mecanicile care vor sta la baza experienței de joc.

Secvențele au fost înregistrate pe PC, la setări grafice Ultra, iar videoclipul se încheie cu o scenă misterioasă, în care protagonistul descoperă un obiect cu aspect sumbru, asemănător unui mormânt sau unui sarcofag.

Noul gameplay a fost publicat de Asha Sharma, directorul executiv al Xbox, în cadrul evenimentelor dedicate aniversării a 25 de ani de existență a brandului. Pentru fanii seriei, imaginile reprezintă o ocazie importantă de a descoperi mai multe detalii despre proiect, după o perioadă îndelungată de așteptare și mai multe modificări ale calendarului de lansare, relatează IGN.

Fable este unul dintre cele mai importante proiecte RPG pregătite de Microsoft, iar revenirea francizei este urmărită atât de fanii jocurilor originale, cât și de cei care vor explora pentru prima dată universul acesteia.

Patru minute de gameplay nou: lupte cu sabia, atacuri la distanță și magie

Noul videoclip pune accentul pe mecanicile de luptă și prezintă mai multe variante prin care protagonistul poate înfrunta adversarii. Jucătorii pot observa atacuri corp la corp cu sabia, lovituri de la distanță și abilități speciale bazate pe magie.

Diversitatea acestor mecanici sugerează că sistemul de combat va permite abordări diferite în funcție de tipul adversarilor și de stilul preferat de joc.

Din punct de vedere vizual, imaginile au fost capturate pe PC, folosind setările Ultra, oferind o perspectivă asupra nivelului de detaliu grafic urmărit de dezvoltatori.

Unul dintre cele mai interesante momente apare spre finalul materialului, când personajul principal ajunge în fața unui obiect cu aspect sinistru, care amintește de un mormânt sau de un sarcofag. Secvența introduce o atmosferă mai apăsătoare și ridică întrebări despre misterele pe care le va ascunde universul jocului. Deocamdată, Microsoft nu a oferit explicații suplimentare despre acest moment.

Publicarea videoclipului are loc într-un context special pentru Xbox, care sărbătorește 25 de ani de la lansarea brandului. Alegerea acestui titlu pentru prezentarea unor imagini noi subliniază importanța pe care compania o acordă revenirii uneia dintre cele mai cunoscute francize RPG din portofoliul său.

De ce a fost amânată lansarea noului Fable

Inițial, Fable era programat pentru toamna anului 2026, însă Microsoft a decis să mute lansarea în februarie 2027. Decizia le oferă dezvoltatorilor de la Playground Games mai mult timp pentru finisarea producției și pregătirea versiunii finale.

Potrivit explicațiilor oferite de echipă, amânarea nu a fost determinată în mod special de dorința de a evita lansarea Grand Theft Auto 6. Totuși, schimbarea calendarului poate reprezenta un avantaj comercial, oferind jocului o perioadă în care să atragă mai multă atenție din partea publicului.

Microsoft avea deja mai multe lansări importante programate pentru toamna anului 2026, printre care Modern Warfare 4 și Gears of War: E-Day. În aceste condiții, mutarea RPG-ului într-o altă perioadă ar putea reduce concurența cu alte producții importante din portofoliul companiei.

Proiectul a fost anunțat oficial în 2020, însă dezvoltarea sa a început cu mai mulți ani înainte. Responsabilitatea realizării jocului a fost încredințată studioului Playground Games, cunoscut în special pentru seria Forza Horizon.

Trecerea de la jocurile de curse la un RPG de amploare reprezintă o schimbare majoră pentru dezvoltator. Pentru a face față provocării, echipa a atras specialiști cu experiență în alte producții importante ale industriei, cu obiectivul de a recrea universul Fable și de a răspunde așteptărilor fanilor.

Noul Fable ajunge și pe PlayStation 5, nu doar pe Xbox și PC

O altă particularitate importantă a viitorului Fable este disponibilitatea pe mai multe platforme. Jocul nu va fi o exclusivitate Xbox, urmând să fie lansat simultan pe Xbox Series X|S, PlayStation 5 și PC.

Prezența pe consola Sony reflectă strategia mai amplă a Microsoft, care a început să își distribuie tot mai multe producții proprii și pe platformele concurente. În acest context, performanța comercială a lui Fable pe PS5 ar putea oferi indicii importante despre direcția viitoare a companiei în privința jocurilor exclusive.

Pentru Microsoft, succesul acestui proiect este important și din perspectiva consolidării portofoliului de jocuri AAA. Revenirea unei francize RPG apreciate reprezintă o oportunitate de a atrage un public diferit de cel interesat în principal de shootere sau jocuri de acțiune.

În același timp, Playground Games are ocazia să demonstreze că experiența acumulată în seria Forza Horizon poate fi transpusă cu succes într-un univers fantasy, construit în jurul explorării, personajelor, poveștilor și confruntărilor.

Când se lansează Fable

După mai mulți ani de dezvoltare și o amânare, Fable se apropie de momentul lansării. Cele patru minute de gameplay oferă indicii despre sistemul de luptă, abilitățile personajului și atmosfera jocului, însă numeroase detalii despre poveste și experiența completă rămân încă necunoscute.

Rămâne de văzut dacă Playground Games va reuși să readucă seria în prim-planul genului RPG și să transforme noul Fable într-unul dintre cele mai importante jocuri ale anului 2027.

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