Inteligența artificială câștigă tot mai mult teren în industria cinematografică, iar unul dintre cei mai cunoscuți regizori de la Hollywood consideră că această tehnologie ar putea simplifica procesul de filmare. David Fincher, cunoscut pentru producții precum Fight Club, Se7en, Gone Girl și The Social Network, vede în AI un instrument care l-ar putea ajuta să obțină cadre cât mai apropiate de viziunea sa artistică, fără să petreacă atât de mult timp pe platou.

Regizorul este renumit pentru perfecționismul său și pentru numărul foarte mare de duble pe care le solicită actorilor. Într-un interviu acordat podcastului The Big Picture, Fincher a explicat că inteligența artificială ar putea prelua o parte dintre ajustările care, în mod tradițional, presupun reluarea filmărilor.

Declarațiile au fost relatate de Variety și The A.V. Club pe 25 noiembrie 2026. Discuția are loc într-un moment delicat pentru cineast, după ce cel mai recent proiect al său pentru Netflix a atras critici și suspiciuni privind folosirea inteligenței artificiale în postproducție.

David Fincher crede că AI ar putea reduce numărul de duble necesare

David Fincher și-a câștigat reputația de regizor extrem de exigent prin atenția acordată fiecărui detaliu. Este cunoscut pentru faptul că le cere actorilor să repete aceeași scenă de zeci de ori, până când interpretarea, gesturile și expresiile faciale se aliniază cu ceea ce își dorește să vadă pe ecran.

Inteligența artificială ar putea modifica această metodă de lucru. Fincher imaginează un proces în care actorii, echipele tehnice și scenografii continuă să lucreze în mod tradițional, însă anumite imperfecțiuni sunt corectate ulterior, cu ajutorul instrumentelor digitale.

Regizorul a sugerat că filmarea unui cadru general ar putea fi limitată la aproximativ 20-25 de duble, urmând ca ajustările suplimentare să fie realizate în etapa de postproducție.

Printre intervențiile pe care le consideră posibile se numără corectarea focalizării camerei, îndepărtarea firelor de păr care acoperă ochii actorilor sau sincronizarea mișcărilor buzelor cu o replică înregistrată într-o altă dublă.

De exemplu, dacă un actor are cea mai bună interpretare vocală într-o filmare, dar oferă o expresie facială mai convingătoare într-o alta, tehnologia ar putea permite combinarea celor două variante. În acest fel, regizorul ar obține rezultatul dorit fără să fie nevoie de reluarea întregii scene.

Cel mai nou film al regizorului, criticat pentru presupusa utilizare a AI

Declarațiile lui Fincher capătă o relevanță suplimentară în contextul controverselor apărute în jurul producției The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, cel mai recent proiect al său pentru Netflix. Filmul a fost criticat de unii spectatori și specialiști în efecte vizuale, care au remarcat cadre cu aspect artificial și au ridicat suspiciuni privind folosirea inteligenței artificiale.

Producția, realizată pe baza unui scenariu semnat de Quentin Tarantino, continuă povestea personajului interpretat de Brad Pitt în Once Upon a Time in Hollywood.

În luna martie, publicațiile internaționale au relatat că Fincher ar fi utilizat tehnologia dezvoltată de InterPositive, compania specializată în instrumente cinematografice fondată de Ben Affleck. Netflix ar fi fost dispusă să plătească până la 600 de milioane de dolari pentru companie.

Totuși, interviul în care Fincher a discutat despre avantajele inteligenței artificiale a fost realizat înainte de apariția criticilor referitoare la film. Potrivit The A.V. Club, nici regizorul, nici Netflix nu au oferit ulterior comentarii specifice privind acuzațiile legate de cadrele controversate.

Prin urmare, explicațiile lui Fincher despre potențialul AI în cinematografie nu confirmă automat că secvențele criticate din noua producție au fost realizate cu ajutorul acestei tehnologii.

Cât de mult poate modifica inteligența artificială interpretarea unui actor?

Fincher susține că folosirea inteligenței artificiale nu presupune înlocuirea actorilor sau renunțarea la decorurile construite fizic. În viziunea sa, spontaneitatea, gesturile naturale și interacțiunea umană cu mediul înconjurător trebuie să rămână elemente centrale ale filmului.

Tehnologia ar interveni mai degrabă asupra unor detalii ale interpretării, permițând corectarea lor după încheierea filmărilor. Astfel, actorii nu ar mai fi nevoiți să repete aceeași scenă de un număr foarte mare de ori doar pentru a obține o anumită expresie sau o sincronizare perfectă a replicilor.

Abordarea ridică însă o întrebare importantă: unde se termină contribuția actorului și unde începe intervenția regizorului asistat de algoritmi? Dacă expresiile faciale, mișcările buzelor și gesturile pot fi modificate ulterior, granița dintre interpretarea originală și versiunea finală devine tot mai greu de delimitat.

Discuția este cu atât mai relevantă în contextul apariției unor actori generați integral cu ajutorul inteligenței artificiale, precum Tilly Norwood. Astfel de proiecte au alimentat îngrijorările profesioniștilor de la Hollywood privind viitorul meseriilor din industria cinematografică.

Pentru David Fincher, AI pare să reprezinte, cel puțin în declarațiile sale, o extensie a perfecționismului care i-a caracterizat cariera. Rămâne de văzut dacă posibilitatea de a corecta aproape orice imperfecțiune va contribui la obținerea unor filme mai apropiate de viziunea regizorilor sau dacă intervențiile digitale excesive vor diminua naturalețea și autenticitatea interpretărilor umane.