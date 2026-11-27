Poziția geografică a Ciprului în estul Mării Mediterane și apropierea tot mai mare de Israel au atras atenția serviciilor de informații iraniene. Cercetătorii în securitate cibernetică au descoperit o grupare de hackeri necunoscută până acum, care desfășoară operațiuni de spionaj informatic împotriva unor companii și instituții de pe insulă.

Gruparea a primit numele Volant Manticore din partea specialiștilor Check Point Software și ar avea ca obiectiv obținerea unor informații despre infrastructura critică, rețelele de comunicații și cooperarea militară a Ciprului cu partenerii regionali. Printre organizațiile vizate se numără operatori de telecomunicații, o companie aeriană și o presupusă instituție guvernamentală cu atribuții în domeniul apărării.

Descoperirea arată că tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu se manifestă tot mai intens și în mediul digital, unde pot deveni vulnerabile inclusiv instituții și companii din statele membre ale Uniunii Europene.

Potrivit publicației Dark Reading, care a prezentat investigația pe 26 noiembrie 2026, Volant Manticore se numără printre primele grupări iraniene identificate public care și-au concentrat operațiunile de spionaj asupra Ciprului.

De ce a devenit Ciprul o țintă pentru serviciile de informații iraniene

Cercetătorii Check Point consideră, cu un nivel moderat de încredere, că Volant Manticore ar putea avea legături cu MuddyWater, o grupare de hackeri asociată Ministerului Informațiilor și Securității din Iran. Noua structură pare să opereze într-o manieră relativ independentă, folosind atât instrumente informatice cunoscute, cât și programe malițioase create pentru propriile campanii.

Sergey Shykevich, directorul departamentului de informații privind amenințările cibernetice din cadrul Check Point, consideră că parteneriatele Ciprului cu Israelul și Grecia în domeniile apărării și energiei ar putea explica interesul atacatorilor iranieni.

Importanța strategică a insulei este amplificată și de rolul său în operațiunile militare occidentale din regiune, ceea ce o transformă într-un punct de interes pentru serviciile de informații.

Cercetătorii au observat încă din februarie 2026 o creștere a tentativelor de compromitere a camerelor de supraveghere conectate la internet în mai multe state din Orientul Mijlociu, inclusiv în Cipru.

Activitatea hackerilor asociați Iranului reprezintă o preocupare tot mai mare și pentru alte state europene. Recent, Franța a atribuit unor atacatori susținuți de Teheran incidentele informatice care au provocat incendii în supermarketuri, după compromiterea sistemelor care controlau echipamentele frigorifice.

Hackerii folosesc CV-uri false generate cu inteligența artificială pentru a infecta calculatoarele

Investigația Check Point a pornit de la identificarea unui CV fictiv, atribuit unei presupuse specialiste în turism și călătorii, cu numele Athena Marinou. Identitatea și documentele asociate acesteia ar fi fost create cu ajutorul inteligenței artificiale.

CV-ul făcea parte dintr-o campanie de phishing prin care destinatarii erau determinați să descarce fișiere infectate. Cercetătorii au identificat un program malițios denumit KuboShell, conceput pentru a permite accesul neautorizat la calculatoarele compromise și colectarea de informații despre sistemele respective.

Pentru a-și ascunde activitatea, atacatorii folosesc inclusiv aplicații legitime de administrare și control de la distanță. Astfel, operațiunile desfășurate de hackeri pot fi mai greu de diferențiat de activitățile obișnuite ale administratorilor IT.

Specialiștii au descoperit și pagini web frauduloase care imitau serviciile de e-mail ale unor companii, o metodă prin care atacatorii puteau obține acces la corespondența electronică și la informațiile interne ale organizațiilor vizate.

Utilizarea identităților fictive generate cu AI evidențiază o schimbare importantă în metodele de atac. Inteligența artificială le permite hackerilor să creeze documente, profiluri și mesaje de phishing mai convingătoare, reducând efortul necesar pentru pregătirea unor campanii de inginerie socială.

Potrivit unor analize recente, peste 80% dintre atacurile de manipulare online analizate implică phishing asistat de inteligența artificială.

În cazul Volant Manticore, alegerea țintelor sugerează că principala motivație este spionajul și obținerea unor informații strategice, nu câștigul financiar imediat.

Volant Manticore și-a extins operațiunile de spionaj și în Arabia Saudită

Activitatea grupării nu se limitează la Cipru. În septembrie 2026, cercetătorii Check Point au identificat o extindere a operațiunilor către Arabia Saudită, unde atacatorii și-au concentrat atenția asupra organizațiilor din sectorul medical.

Potrivit specialiștilor, intensificarea acestor campanii a coincis cu escaladarea tensiunilor dintre Arabia Saudită și rebelii houthi, susținuți de Iran. Cu toate acestea, Cipru rămâne principala țintă identificată până în prezent.

Extinderea geografică a operațiunilor sugerează că gruparea urmărește obținerea de informații din mai multe sectoare considerate importante pentru interesele strategice ale Iranului.

Descoperirea vine într-un moment în care infrastructura critică europeană se confruntă cu amenințări cibernetice tot mai sofisticate. Pentru instituțiile și companiile europene, riscurile nu mai sunt limitate la atacuri directe asupra serverelor sau rețelelor informatice, ci includ și metode aparent obișnuite de compromitere, precum documentele false de recrutare și mesajele electronice frauduloase.

Spionajul cibernetic devine o componentă tot mai importantă a conflictelor geopolitice

Deocamdată, cercetătorii nu au făcut publice informații despre volumul datelor care ar fi fost sustrase în urma operațiunilor Volant Manticore. Nici amploarea exactă a compromiterii organizațiilor vizate nu este cunoscută.

Campania demonstrează însă cât de important a devenit spionajul informatic în competiția dintre state. Infrastructura civilă, operatorii de telecomunicații, companiile aeriene și instituțiile guvernamentale pot deveni surse valoroase de informații, chiar dacă nu sunt implicate direct în operațiuni militare.

Pentru Cipru, situația este cu atât mai sensibilă cu cât poziția sa geografică și parteneriatele regionale îl plasează într-o zonă de interes strategic pentru mai multe puteri.

Într-un context geopolitic tensionat, securitatea cibernetică nu mai reprezintă doar o problemă tehnică pentru departamentele IT, ci o componentă esențială a protejării infrastructurii și a intereselor naționale.