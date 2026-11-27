Abonamentele digitale se pot acumula treptat, fără ca utilizatorii să observe imediat câte plăți recurente au activat. O aplicație folosită doar câteva luni, o publicație online, un abonament YouTube sau un serviciu cumpărat prin Google Play pot continua să genereze costuri chiar și după ce nu mai sunt utilizate.

Pentru a simplifica gestionarea acestor servicii, Google pune la dispoziție o secțiune în care pot fi consultate abonamentele asociate unui cont. Utilizatorii pot verifica astfel ce servicii sunt conectate, ce informații sunt disponibile despre ele și dacă există opțiuni de administrare sau anulare.

Funcția este deosebit de utilă pentru cei care folosesc mai multe conturi Google sau care au activat abonamente direct de pe telefon și nu își mai amintesc prin ce aplicație au făcut plata. Există însă o limitare importantă: această listă nu include automat toate serviciile la care o persoană s-a abonat folosind aceeași adresă de Gmail. Sunt afișate în principal abonamentele gestionate prin serviciile Google și anumite abonamente externe asociate explicit contului.

Unde găsești abonamentele conectate la contul Google

Pentru a consulta lista, trebuie să intri în contul Google și să accesezi secțiunea „Portofel și abonamente” (Wallet & subscriptions). Acolo este disponibilă opțiunea „Gestionează abonamentele” (Manage subscriptions), prin intermediul căreia pot fi vizualizate serviciile asociate contului.

Verificarea se poate face direct din browser, pe calculator. După autentificare, accesează secțiunea dedicată portofelului și abonamentelor, apoi selectează opțiunea de gestionare a acestora.

Pe un telefon Android, pașii sunt asemănători: deschide aplicația Setări, intră în secțiunea Google și selectează „Gestionează Contul Google”. În meniul superior, accesează „Portofel și abonamente”, apoi „Gestionează abonamentele”.

În funcție de cont și de serviciile utilizate, lista poate afișa abonamente Google Play, planuri YouTube și anumite abonamente la publicații sau platforme de știri asociate contului. După selectarea unui serviciu, pot fi consultate detaliile disponibile despre acesta.

Dacă folosești mai multe adrese Gmail, este recomandat să verifici fiecare cont în parte. Un abonament activat printr-un cont secundar nu va apărea automat în lista contului principal.

Ce servicii și abonamente poți identifica prin Google

Printre abonamentele care pot apărea în această secțiune se numără cele cumpărate prin Google Play. Este vorba despre planuri pentru aplicații, platforme de conținut și alte servicii digitale care utilizează sistemul de facturare al magazinului.

Pot fi afișate și abonamente YouTube, în funcție de cont și de modalitatea prin care a fost activat serviciul.

Google oferă și posibilitatea asocierii anumitor abonamente externe cu un cont. De exemplu, un utilizator poate conecta un abonament la o publicație online pentru a avea acces mai ușor la articolele și materialele disponibile. Asocierea nu înseamnă însă că Google gestionează automat și plata respectivă.

Aici trebuie făcută o distincție importantă: secțiunea nu reprezintă o evidență completă a tuturor plăților recurente efectuate cu un card sau folosind o adresă Gmail. Dacă ai cumpărat un abonament la o platformă de streaming direct de pe site-ul furnizorului, fără să îl conectezi la Google, este posibil ca acesta să nu apară în listă.

Același lucru este valabil pentru serviciile a căror facturare este administrată separat, prin site-ul companiei sau printr-un alt magazin de aplicații.

Prin urmare, secțiunea din Google reprezintă un punct de plecare util pentru identificarea abonamentelor, dar nu înlocuiește verificarea extraselor bancare și a conturilor create pe platformele utilizate.

Cum anulezi un abonament și de ce eliminarea lui din listă nu oprește plata

Dacă un abonament este administrat prin Google Play, acesta poate fi anulat din pagina dedicată gestionării abonamentelor. După ce selectezi serviciul dorit, accesează opțiunea de administrare și alege anularea, dacă aceasta este disponibilă.

Pe telefoanele Android, aceeași operațiune poate fi realizată direct din aplicația Google Play Store. Trebuie să intri în secțiunea Payments & subscriptions, apoi să selectezi Subscriptions și serviciul pe care dorești să îl anulezi.

Anularea oprește reînnoirea automată, dar nu înseamnă întotdeauna că accesul la serviciu este întrerupt imediat. Dacă perioada curentă a fost deja plătită, abonamentul poate rămâne activ până la data expirării acesteia.

Un alt detaliu important este că ștergerea aplicației de pe telefon nu anulează automat abonamentul. Dacă plata este administrată prin Google Play, trebuie să oprești separat reînnoirea din setările serviciului.

În cazul abonamentelor externe asociate contului Google există și opțiunea „Unlink”, care permite eliminarea conexiunii dintre serviciu și cont. Această acțiune nu reprezintă o anulare a abonamentului și nu oprește plățile recurente. Ea elimină doar asocierea, astfel încât informațiile respective să nu mai fie afișate în contul Google.

Dacă un abonament pe care îl cauți nu apare în listă, merită să verifici și celelalte conturi Google folosite, mesajele de confirmare a plăților primite prin e-mail și portofelul Google. Este posibil ca serviciul să fi fost activat printr-o altă adresă sau chiar prin contul unui membru al familiei.

Verificarea periodică a abonamentelor și a extraselor bancare poate ajuta la identificarea serviciilor uitate și la evitarea unor cheltuieli recurente pentru produse digitale care nu mai sunt folosite.