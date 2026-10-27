Discuţie directă cu Vladimir Putin: preşedinţii Finlandei şi premierul Norvegiei cer reluarea negocierilor pentru pace în Ucraina

Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, şi premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store, au purtat marţi o convorbire telefonică „sinceră şi substanţială” cu preşedintele rus Vladimir Putin, în cadrul căreia au discutat despre războiul din Ucraina şi perspectivele reluării negocierilor de pace. Informaţia a fost anunţată de cabinetul preşedintelui finlandez şi relatată de Reuters şi AFP.

Contactele directe dintre liderii occidentali şi Vladimir Putin au devenit rare după ce Rusia a declanşat invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

Alexander Stubb a subliniat că poziţia geografică a Finlandei şi Norvegiei, ambele ţări vecine cu Rusia, face ca evoluţia conflictului să aibă consecinţe directe asupra securităţii lor şi a întregului continent european.

„Discuţia a fost sinceră şi substanţială. Suntem ţări vecine cu Rusia. Rezultatul acestui război va avea un impact direct asupra noastră şi asupra securităţii europene în ansamblu. Încheierea războiului necesită discuţii directe”, a declarat liderul finlandez.

Moscova a acuzat în repetate rânduri guvernele europene că prelungesc conflictul prin furnizarea de armament Ucrainei şi prin refuzul de a purta discuţii cu autorităţile ruse.

Discuţii diplomatice pentru reluarea negocierilor



Convorbirea dintre cei doi lideri nordici şi Vladimir Putin a avut loc după consultări cu partea ucraineană. Potrivit comunicatului oficial, Stubb şi Store au discutat în nume propriu, fără a reprezenta în mod formal poziţia comună a statelor europene.

Săptămâna trecută, cei doi lideri s-au întâlnit la Oslo cu emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Întâlnirea a avut loc cu o zi înainte ca reprezentantul american să se deplaseze în Rusia, unde a purtat discuţii cu Vladimir Putin la Sankt Petersburg.

După întrevederea dintre Putin şi Witkoff, Kremlinul a transmis că Rusia este dispusă să reia negocierile directe de pace cu Ucraina, cu medierea Statelor Unite. Discuţiile ar urma să aibă loc în noiembrie, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.

Finlanda şi Norvegia îşi reafirmă sprijinul pentru Ucraina



În timpul convorbirii, Alexander Stubb şi Jonas Gahr Store au reafirmat sprijinul pentru Ucraina şi au insistat asupra necesităţii reluării negocierilor, în vederea încheierii războiului.

Premierul norvegian a atras atenţia asupra costurilor umane şi materiale uriaşe ale conflictului şi asupra efectelor pe termen lung asupra societăţilor afectate.

„Războiul provoacă pierderi umane şi materiale enorme. Suferinţa şi distrugerea vor avea consecinţe pentru generaţiile viitoare”, a declarat Store, adăugând că a subliniat şi importanţa dezescaladării în cadrul discuţiei.

La rândul său, preşedinţia ucraineană a anunţat că Volodimir Zelenski a discutat cu liderii finlandez şi norvegian după convorbirea acestora cu Vladimir Putin.

Cei doi lideri nordici se află în prezent la Helsinki, unde participă la un summit al premierilor din ţările nordice. Demersul diplomatic are loc într-un moment în care eforturile internaţionale pentru reluarea negocierilor şi identificarea unei soluţii pentru încheierea războiului din Ucraina continuă.