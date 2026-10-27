Măsură fermă în Senat: Casca de protecţie devine obligatorie pentru toţi conducătorii de trotinete şi biciclete electrice, indiferent de vârstă

Plenul Senatului a făcut un pas decisiv pentru sporirea siguranţei pe drumurile publice, adoptând de curând, cu o majoritate copleşitoare de 98 de voturi „pentru” şi o singură abţinere, o propunere legislativă de modificare a Codului Rutier. Noua reglementare introduce obligaţia purtării căştii de protecţie pentru toţi utilizatorii de trotinete electrice şi biciclete electrice care circulă pe drumurile publice, eliminând limita de vârstă existentă în prezent.

Modificarea adusă articolului 70 alineatul (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 stabileşte clar că, în timp ce pentru bicicletele clasice casca rămâne obligatorie doar pentru persoanele sub 16 ani aflate pe carosabil, pentru vehiculele electrice din această categorie purtarea unei căşti omologate şi fixate corespunzător devine o regulă strictă pentru toată lumea, indiferent dacă este vorba despre minori sau adulţi.

Iniţiatorii şi susţinătorii proiectului au argumentat că noile reguli sunt imperios necesare în contextul înmulţirii accidentelor şi al expunerii directe la riscuri extreme pe care le au conducătorii acestor mijloace de transport moderne. În cadrul dezbaterilor din plen, senatorii au subliniat că riscul unui traumatism cranian grav în cazul unui impact, al unei denivelări sau al pierderii echilibrului nu dispare odată cu împlinirea vârstei de 16 ani.

Deşi experienţa în trafic a adulţilor este superioară, ea nu poate preveni toate pericolele din căile de rulare, motiv pentru care protecţia capului este la fel de vitală la 18 sau 40 de ani ca şi la vârste mai fragede. De asemenea, parlamentarii au arătat că prevenţia trebuie să primeze în faţa oricărei tragedii, făcându-se apel şi la introducerea pe viitor a unor cursuri speciale de legislaţie rutieră pentru utilizatorii de trotinete.

Proiectul de lege adoptat de Senat reprezintă o schimbare majoră în modul în care va fi reglementată micromobilitatea urbană pe teritoriul României. Totuşi, pentru ca noua obligaţie să devină efectivă şi să fie aplicată pe drumurile publice, iniţiativa mai are de parcurs o etapă legislativă decisivă. Senatul a fost prima cameră sesizată în acest caz, iar proiectul a fost transmis deja Camerei Deputaţilor, forul decizional care va da votul final înainte de trimiterea legii spre promulgare la Preşedinţie.(sursa agerpres.ro)