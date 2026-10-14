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    Intervenţie chirurgicală de succes la Vatican: Papa Leon a fost operat de cancer pulmonar

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Intervenţie chirurgicală de succes la Vatican: Papa Leon a fost operat de cancer pulmonar

Sergiu DascăluMapamond14.10.2026

Intervenţie chirurgicală de succes la Vatican: Papa Leon a fost operat de cancer pulmonar

Papa Leon, în vârstă de 71 de ani, a fost supus marţi unei intervenţii chirurgicale complexe la spitalul Gemelli din Roma, în urma căreia i-a fost extirpat lobul inferior al plămânului drept. Conform unui buletin medical oficial emis de Vatican şi citat de agenţia Reuters, suveranul pontif a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, una dintre cele mai comune forme de cancer la plămâni, afecţiune descoperită recent în timpul unui control de rutină. Operaţia, care a durat aproximativ 90 de minute, s-a desfăşurat cu succes şi fără complicaţii, medicii utilizând o tehnică modernă video-asistată pentru a asigura o rezecţie radicală şi precisă a zonei afectate.

Echipa medicală care a coordonat procedura, reprezentată de doctorul Luigi Carbone şi de profesorul Stefano Margaritora, a explicat într-un comunicat difuzat de Biroul de Presă al Sfântului Scaun că examinarea histologică intraoperatorie a ţesutului a confirmat diagnosticul suspectat în urma testelor premergătoare. Vestea bună pentru credincioşii din întreaga lume este că Papa Leon s-a trezit din anestezie în condiţii absolut normale şi se odihneşte în prezent în salonul său de spital. Pentru a asigura o recuperare completă sub monitorizare de specialitate, medicii preconizează că suveranul pontif va mai rămâne internat la unitatea medicală din capitala Italiei timp de aproximativ o săptămână. (sursa hotnews.ro)

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