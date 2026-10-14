Google lansează Gemini 4 Argon, un nou model AI care promite performanţe de top la costuri reduse

După mai multe luni în care a rămas în urma principalilor competitori din cursa pentru dezvoltarea celor mai avansate modele de inteligenţă artificială, Google lansează mult aşteptatul Gemini 4 Argon. Compania susţine că noul model poate concura cu cele mai performante soluţii de pe piaţă, atât în privinţa capacităţilor de raţionament, cât şi a rezultatelor obţinute în sarcini complexe.

Potrivit Google, Argon oferă „raţionament de nivel frontieră” şi performanţe îmbunătăţite în fluxuri de lucru dificile. În acelaşi timp, modelul ar reduce tendinţa de a formula răspunsuri excesiv de prudente, repetiţiile şi clişeele întâlnite frecvent în conversaţiile cu chatboturile AI. Compania afirmă că Argon depăşeşte modele concurente precum GPT-6 Astra, Claude Fable 5.1 şi Claude Opus 5.5 într-o serie de teste de performanţă care acoperă programarea, securitatea cibernetică, ştiinţa, finanţele şi dreptul.

Google utilizează deja noul model în propriile operaţiuni. Printre aplicaţiile menţionate se numără identificarea şi remedierea vulnerabilităţilor de securitate cibernetică, reducerea cu 50% a puterii de calcul necesare pentru sistemul de comentarii de pe YouTube şi depanarea simulatorului de fizică pentru drone, dezvoltat de Wing, compania Alphabet specializată în livrări cu drone.

Gemini 4 Argon este disponibil începând de astăzi pentru abonaţii planurilor Pro şi Ultra, prin aplicaţia Gemini şi modul AI din Google Search. De asemenea, abonaţii Ultra îl pot utiliza pe Antigravity, platforma Google dedicată dezvoltării software cu ajutorul agenţilor AI. Deocamdată, compania nu a precizat dacă şi când modelul va ajunge la utilizatorii planului Plus sau la cei care folosesc gratuit serviciile sale.

Unul dintre principalele avantaje anunţate de Google este preţul competitiv. În perioada promoţională de lansare, procesarea unui milion de tokenuri de intrare costă 2 dolari, în timp ce un milion de tokenuri de ieşire costă 10 dolari. Potrivit companiei, aceste tarife reprezintă aproximativ o cincime din costurile asociate modelelor GPT-6 Astra de la OpenAI şi Fable de la Anthropic.

Preţurile urmează să se dubleze la sfârşitul lunii noiembrie, odată cu încheierea perioadei promoţionale. Chiar şi în aceste condiţii, Argon ar urma să rămână considerabil mai ieftin decât modelele concurente de top, dacă este comparat strict costul per token. Totuşi, un tarif mai mic nu garantează automat costuri totale mai reduse, deoarece modelele pot utiliza cantităţi diferite de tokenuri pentru a îndeplini aceeaşi sarcină.

Lansarea clarifică şi o parte dintre informaţiile rămase neprecizate după ce Google a oferit primele indicii despre Argon, în urmă cu câteva săptămâni. La fel ca în cazul altor modele AI recente, accesul public a fost precedat de o etapă de testare limitată, în cadrul căreia un grup select de specialişti în securitate cibernetică, desemnaţi drept „apărători cibernetici de încredere”, a evaluat potenţialele riscuri.

Argon reprezintă prima lansare majoră a unui model AI de frontieră de la Google după Gemini 3, prezentat la sfârşitul anului 2025. În lunile care au urmat, progresele realizate de OpenAI şi Anthropic au accentuat diferenţa faţă de concurenţă, iar schimbările importante din interiorul companiei au alimentat întrebările privind capacitatea şi strategia Google de a reveni în prim-planul industriei.

Apariţia lui Argon sugerează însă că Google rămâne un competitor important în cursa inteligenţei artificiale. Lansarea vine la doar o zi după ce Meta şi-a anunţat propriul model de frontieră, Muse Wonder Full, evidenţiind ritmul accelerat al competiţiei şi faptul că piaţa modelelor AI avansate nu este dominată exclusiv de două companii.