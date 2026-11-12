Jensen Huang părăsește conducerea Nvidia după un scandal cu implicații de securitate națională. Colette Kress preia interimar funcția de CEO

Nvidia intră într-o perioadă de incertitudine după plecarea lui Jensen Huang, cofondatorul și directorul executiv care a condus compania timp de peste trei decenii. Consiliul de administrație a anunțat demisia acestuia din funcțiile de CEO, președinte și membru al boardului, cu efect imediat. Decizia vine în urma dezvăluirilor despre două relații extraconjugale, dintre care una ar avea legături cu un presupus caz de spionaj în favoarea Chinei.

Potrivit comunicatului publicat de companie după o ședință desfășurată miercuri seara, funcția de director executiv va fi preluată temporar de Colette Kress, actualul director financiar al Nvidia. În paralel, compania își reorganizează structura de conducere, numindu-l pe Harvey C. Jones, fost director executiv al Synopsys, în funcția de președinte al consiliului de administrație, poziție nou-introdusă în structura Nvidia.

Consiliul de administrație a anunțat că va începe căutarea unui director executiv permanent, luând în calcul atât candidați din interiorul companiei, cât și persoane din afara acesteia. Printre numele vehiculate pentru preluarea conducerii se află și Johny Srouji, responsabil de divizia hardware a Apple.

În primul său mesaj în calitate de CEO interimar, Colette Kress a promis continuitate și a subliniat că Nvidia va continua strategia de dezvoltare construită în ultimii 33 de ani sub conducerea lui Jensen Huang. Prioritățile companiei rămân dezvoltarea procesoarelor pentru calcul accelerat și inteligență artificială, precum și colaborarea cu partenerii, dezvoltatorii și clienții săi.



De la fondatorul Nvidia la o criză de securitate națională



Jensen Huang a condus Nvidia încă de la înființarea companiei, în 1993, transformând-o dintr-un producător de procesoare grafice într-unul dintre cei mai importanți actori ai industriei tehnologice mondiale. În prezent, procesoarele sale sunt esențiale pentru dezvoltarea și funcționarea sistemelor de inteligență artificială, iar cererea depășește constant capacitatea de producție.

Influența Nvidia nu se limitează însă la hardware. Portofoliul său de investiții, evaluat la aproximativ 99 de miliarde de dolari, include numeroase companii din ecosistemul AI, de la laboratoare de cercetare de ultimă generație până la furnizori de infrastructură cloud. În plus, Huang dezvoltase o relație apropiată cu președintele american Donald Trump, având un rol important în discuțiile privind exporturile de procesoare avansate către China.

Tocmai această influență a devenit o vulnerabilitate în urma dezvăluirilor apărute în ultimele săptămâni.

Primul scandal a izbucnit după publicarea informațiilor despre relația extraconjugală dintre Huang și Alice Huang (fără legătură de rudenie cu acesta), fostă directoare a companiei Megaspeed, un furnizor de servicii cloud din Singapore și client important al Nvidia.

Potrivit informațiilor publicate de The New York Times, femeia ar fi avut legături cu serviciile de informații chineze, fiind suspectată că transmitea informații către Ministerul Securității Statului din China. Interesul său ar fi vizat inclusiv procesoarele AI avansate disponibile în Statele Unite și influențarea tehnologiilor care puteau fi exportate către China. Aceste acuzații fac obiectul unor verificări, nefiind stabilite definitiv.

Huang a recunoscut ulterior că și-a înșelat soția, publicând un mesaj de scuze adresat familiei, angajaților și acționarilor Nvidia.

A doua relație extraconjugală a accelerat plecarea lui Huang



Inițial, părea că Jensen Huang va reuși să depășească scandalul fără să-și piardă funcția. Mai mulți investitori, analiști și personalități influente din Silicon Valley, inclusiv Elon Musk, și-au exprimat susținerea pentru directorul Nvidia. Inclusiv Donald Trump ar fi anticipat că acesta își va păstra poziția.

Situația s-a schimbat radical miercuri, când The New York Times, citând cinci persoane care au lucrat la Nvidia, a dezvăluit existența unei a doua relații extraconjugale. De această dată, femeia implicată ar fi fost Kimberly Powell, vicepreședinte al diviziei Healthcare din cadrul Nvidia, care îi raporta direct lui Huang.

La scurt timp după apariția informației, The Wall Street Journal a relatat că membrii consiliului de administrație s-au reunit pentru a decide viitorul directorului executiv, inclusiv posibilitatea îndepărtării acestuia din funcție.

Plecarea lui Huang vine astfel într-un moment în care compania se confruntă nu doar cu probleme de imagine, ci și cu întrebări serioase privind securitatea informațiilor și relațiile sale comerciale cu China.

Pentru Nvidia, schimbarea conducerii reprezintă un moment istoric. Compania pierde omul care a construit-o și a transformat-o în principalul furnizor de procesoare pentru industria inteligenței artificiale. Rămâne de văzut dacă noua echipă de conducere va reuși să păstreze ritmul de dezvoltare și influența globală dobândite sub Jensen Huang.

Iar întrebarea esențială este dacă Nvidia poate continua să domine cursa globală pentru infrastructura AI fără fondatorul care a condus-o neîntrerupt timp de 33 de ani.