Peste 50 de speakeri internaţionali şi peste 2.000 de participanţi sunt aşteptaţi pe 29 octombrie la NEXXT AI Summit, un eveniment dedicat aplicaţiilor practice ale inteligenţei artificiale în business, tehnologie şi cercetare

Bucureşti, 14 octombrie 2026 – Reprezentanţi ai unor companii care dezvoltă tehnologii de inteligenţă artificială, lideri de business şi specialişti care implementează deja soluţii AI în organizaţiile lor se vor reuni pe 29 octombrie, la FACE Convention Centre din Bucureşti, în cadrul NEXXT AI Summit 2026.

Evenimentul va aduce în prim-plan perspective din domenii precum tehnologie, banking, cercetare spaţială, infrastructură, sănătate, biotehnologie, robotică şi sport, cu accent pe modul în care inteligenţa artificială poate genera valoare concretă pentru organizaţii.

Agenda urmăreşte provocările cu care se confruntă companiile în procesul de adoptare a AI: identificarea problemelor care merită rezolvate prin intermediul noilor tehnologii, evaluarea resurselor necesare implementării şi măsurarea rezultatelor. Prin prezentări, studii de caz, conversaţii cu experţi, masterclassuri şi demonstraţii de produse, participanţii vor putea descoperi cum pot fi transformate experimentele în soluţii integrate în activitatea de zi cu zi.

Speakeri internaţionali de la OpenAI, Hugging Face, n8n şi Raiffeisen Bank

Printre invitaţii NEXXT AI Summit se numără Brian Evergreen, autorul volumului Autonomous Transformation şi fost lider al strategiei AI la Microsoft, care oferă consultanţă unor companii din topul Fortune 500. Programul îi include şi pe Zdenek Romanek, preşedinte şi CEO al Raiffeisen Bank România, cu peste 20 de ani de experienţă în transformare digitală şi tehnologie, şi Paolo Sironi, Global Research Leader pentru Banking şi Financial Markets la IBM.

Zona dezvoltării de soluţii AI va fi reprezentată de Snehal Bhatia, specialist Applied AI la OpenAI, Alejandro Avila, Developer Advocate la Hugging Face, Arthur Muradyan, Head of Product Growth la n8n, şi Dimi Nikolaou, Field CTO şi Founding Europe Lead la Fireworks AI.

Programul reuneşte, de asemenea, perspective din partea unor organizaţii precum Google, Adobe şi SandboxAQ, alături de specialişti cu experienţă de leadership la AWS. Din ecosistemul regional participă reprezentanţi ai DRUID AI, Outcome1.AI, ZayaAI, Genomate Health, AgriCloud şi Leviatan Group, într-un program care conectează expertiza internaţională cu iniţiative şi aplicaţii relevante pentru piaţa locală.

Robotică, cercetare spaţială şi biotehnologie

Un segment distinct al evenimentului este dedicat inteligenţei artificiale aplicate în lumea fizică, inclusiv roboticii şi sistemelor autonome. Roshni Lulla, cofondatoare şi Research Lead la Institute for Humane Robotics, va aduce în discuţie dezvoltarea unor sisteme robotice care interacţionează în siguranţă cu oamenii. Totodată, participanţii vor putea vedea robotica în acţiune prin prezenţa lui Captcha the Robot, dezvoltat de Hidoba Research şi Enjoy Robotics.

Dimensiunea cercetării avansate va fi reprezentată de Jorge Lopez Trescastro, Head of AI & Data la Agenţia Spaţială Europeană (ESA), şi Kimberly Washington, cofondatoare şi CEO al Deep Space Biology, care vor extinde perspectiva asupra utilizării AI în cercetarea spaţială şi biotehnologie.

Componenta de securitate cibernetică va fi completată de Tomasz Pietrzyk, Systems Engineering Manager CEE la Palo Alto Networks.

Evenimentul va fi prezentat de Spencer Kelly, jurnalist şi prezentator BBC, cu aproximativ două decenii de experienţă în explicarea tehnologiilor şi a impactului acestora. Aman Dogra, din echipa de Advertising Sales a Financial Times, va aduce o perspectivă complementară asupra mediului de afaceri şi a industriei media.

„Prin implicarea noastră în NEXXT AI Summit, vrem să ducem conversaţia despre inteligenţa artificială dincolo de tendinţe şi promisiuni, către educaţie aplicată şi întrebările care contează cu adevărat pentru mediul de afaceri: cum poate fi implementată AI în mod responsabil, ce principii de guvernanţă sunt necesare şi cum poate genera rezultate concrete, relevante şi măsurabile pentru organizaţii”, a declarat Laura Mihăilă, Director Marketing, Comunicare şi CX, Raiffeisen Bank România.

Două scene, masterclassuri şi demonstraţii de soluţii AI

Programul NEXXT AI Summit este structurat în jurul a două scene, care abordează atât direcţiile strategice ale adoptării inteligenţei artificiale, cât şi aplicarea concretă a acesteia.

Pe Main Stage, sesiunile urmăresc principalele etape ale transformării unei organizaţii prin AI: regândirea proceselor de lucru în cadrul tematicii Designing AI, dezvoltarea capacităţilor necesare în Building AI şi integrarea instrumentelor şi agenţilor inteligenţi în Using AI. Agenda continuă cu extinderea proiectelor şi dezvoltarea de produse în Scaling with AI, pregătirea echipelor în Mastering AI şi utilizarea inteligenţei artificiale în robotică şi sisteme autonome, prin segmentul Embodied AI.

Programul include şi discuţii despre leadership, reglementare şi sustenabilitate, precum şi sesiuni dedicate unor industrii precum sănătatea, retailul şi sectorul auto.

Pe Solutions Stage, accentul se mută de la strategie la implementare. Masterclassurile vor aborda identificarea problemelor potrivite pentru soluţii AI, dezvoltarea rapidă a prototipurilor prin vibe coding şi transformarea experimentelor în aplicaţii care pot fi utilizate la scară largă.

Alte sesiuni vor explora utilizarea AI în sport, resurse umane şi dezvoltarea echipelor, precum şi rolul roboţilor sociali şi interacţiunea acestora cu oamenii. Programul va fi completat de demonstraţii live şi prezentări de produse, care le vor permite participanţilor să observe direct cum funcţionează tehnologiile şi ce provocări de business pot aborda.

„Deciziile pe care le luăm acum vor determina cât de repede putem transforma o idee bună într-un avantaj competitiv. De aceea, liderii trebuie să privească dincolo de eficientizarea activităţii de astăzi şi să se întrebe ce ar putea oferi clienţilor dacă ar regândi modul în care funcţionează organizaţia. Cred că avantajul se va construi prin ambiţia de a schimba ceea ce contează şi disciplina de a duce schimbarea până la rezultate. La Tremend – Publicis Sapient, aceasta este perspectiva din care lucrăm: pornim de la miza de business, construim soluţiile şi pregătim oamenii să le folosească. La NEXXT, vrem să aducem în discuţie tocmai aceste alegeri care definesc viitorul unei organizaţii”, a declarat ştefan Pătra, GM, Tremend – Publicis Sapient.

„Vedem mult interes pentru AI, dar şi o întrebare foarte practică: ce merită implementat şi cum îţi dai seama că funcţionează? Am construit NEXXT astfel încât participanţii să poată discuta direct cu oamenii care dezvoltă aceste tehnologii şi cu cei care le folosesc deja în organizaţiile lor. Vrem să plece cu exemple concrete şi cu întrebări mai bune pentru propriile proiecte”, a declarat Alexandra Pollack, CEO NEXXT AI Summit.

AI Hackathon: dezvoltarea de prototipuri pentru probleme reale

NEXXT AI Summit include şi un AI Hackathon dedicat dezvoltării de prototipuri pentru provocări concrete din mediul de business.

Pe 28 octombrie, echipele participante vor dezvolta, testa şi îmbunătăţi soluţii bazate pe inteligenţă artificială, cu sprijinul mentorilor. Finaliştii îşi vor prezenta proiectele pe 29 octombrie, pe Main Stage, în faţa juriului şi a publicului summitului. Evenimentul se va încheia cu desemnarea şi premierea echipelor câştigătoare.

Enterprise Pass gratuit: înscrieri până pe 20 octombrie

NEXXT pune la dispoziţia reprezentanţilor companiilor şi instituţiilor care dezvoltă, implementează sau coordonează utilizarea AI în organizaţiile lor un număr limitat de Enterprise Pass-uri gratuite.

Accesul se acordă în urma evaluării candidaturilor, în funcţie de relevanţa activităţii profesionale pentru temele evenimentului. Organizatorii precizează că numărul locurilor disponibile se apropie de capacitatea maximă alocată.

Candidaturile pot fi depuse până la 20 octombrie 2026, pe site-ul oficial: https://nexxtsummit.com/.

Despre NEXXT AI Summit

NEXXT AI Summit se desfăşoară în perioada 28–29 octombrie 2026, la FACE Convention Centre din Bucureşti. AI Hackathon începe pe 28 octombrie, iar programul conferinţei are loc pe 29 octombrie.

Evenimentul este o iniţiativă UNCHAIN Media, organizată în parteneriat cu Raiffeisen Bank România şi Tremend – Publicis Sapient, alături de Planet Group International şi Wonderful AI.

NEXXT reuneşte lideri implicaţi în dezvoltarea şi adoptarea inteligenţei artificiale în mediul de afaceri, în tehnologie şi în administraţia publică. Prin studii de caz, exemple practice şi oportunităţi de colaborare, summitul îşi propune să faciliteze transformarea ideilor în soluţii aplicabile şi a inovaţiei în rezultate măsurabile.