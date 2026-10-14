Apple lansează HomeView, un hub inteligent cu ecran de 7 inci şi Siri îmbunătăţit

Apple a prezentat marţi o nouă gamă de produse pentru locuinţele inteligente, având în centru HomeView, un dispozitiv cu ecran tactil, asemănător unui iPad, care poate fi montat pe perete sau amplasat pe o masă. Conceput pentru a funcţiona ca un centru de control al casei inteligente, acesta le va permite utilizatorilor să gestioneze mai multe dispozitive conectate, de la sonerii video şi termostate până la încuietori inteligente.

HomeView va avea un preţ de pornire de 299 de dolari şi va fi echipat cu un ecran de 7 inci şi tehnologie de recunoaştere facială. Dispozitivul va integra şi o versiune îmbunătăţită a asistentului virtual Siri, cu funcţii bazate pe inteligenţă artificială. Precomenzile încep marţi, iar livrările sunt programate să debuteze luna viitoare, produsele urmând să fie disponibile începând cu 13 noiembrie.

Prin această lansare, Apple încearcă să-şi consolideze poziţia pe piaţa dispozitivelor pentru case inteligente, unde se confruntă cu o concurenţă puternică. Printre rivalii tradiţionali se numără Amazon, care a investit masiv în boxele Echo şi soneriile Ring şi care a prezentat recent noi tablete premium. În acelaşi timp, companii precum OpenAI îşi extind ambiţiile în domeniul hardware-ului bazat pe inteligenţă artificială.

Pe lângă HomeView, Apple a anunţat actualizări pentru boxele inteligente HomePod şi dispozitivele Apple TV. Compania a prezentat şi o serie de accesorii dezvoltate de LG şi Schneider Electric cu sprijinul Apple, printre care termostate inteligente, camere de supraveghere pentru interior şi exterior, sonerii video, camere cu proiectoare de iluminare şi încuietori inteligente.

Toate aceste produse vor putea fi configurate şi administrate prin aplicaţia Apple Home. Noul termostat Schneider va permite controlul inteligent al temperaturii, în timp ce dispozitivele de securitate de la LG vor contribui la monitorizarea locuinţei. În cazul încuietorii inteligente, utilizatorii vor putea debloca uşa direct din aplicaţia Apple Home.

Cu toate acestea, HomeView nu va fi comercializat în Uniunea Europeană. Apple a explicat că indisponibilitatea dispozitivului în această regiune este legată de faptul că funcţiile de inteligenţă artificială ale Siri nu sunt încă disponibile acolo, pe fondul cerinţelor de reglementare europene.

Apple încearcă de aproape un deceniu să-şi consolideze prezenţa pe piaţa caselor inteligente. Aplicaţia Home a fost lansată în 2016, iar boxele HomePod au debutat în 2018. Până acum, însă, compania a întâmpinat dificultăţi în a concura cu ecosistemele Google Home şi Amazon Echo.

Analiştii identifică două obstacole majore în strategia Apple: compatibilitatea dispozitivelor sale cu produsele terţe şi capacitatea limitată a Siri de a oferi răspunsuri cu adevărat utile. Noul HomeView ar putea reprezenta un pas important în abordarea acestor probleme, în special prin integrarea unei versiuni modernizate a asistentului virtual.

Potrivit unui comunicat al companiei, noul Siri va putea purta conversaţii mai naturale şi va utiliza informaţii din aplicaţii personale, precum Mesaje şi Calendar, pentru a oferi răspunsuri mai relevante. Prin combinarea acestor funcţii cu un dispozitiv dedicat controlului locuinţei, Apple urmăreşte să transforme HomeView într-un punct central al ecosistemului său smart home.