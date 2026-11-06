Discord renunță la Electron și își rescrie aplicația desktop în Rust. Consumul de memorie RAM ar putea scădea considerabil

Discord pregătește o schimbare majoră pentru aplicația sa desktop, prin renunțarea la framework-ul Electron și trecerea completă la limbajul de programare Rust. Decizia urmărește îmbunătățirea performanței, reducerea consumului de memorie RAM și oferirea unei experiențe mai rapide utilizatorilor de Windows și alte platforme desktop.

Electron este o tehnologie utilizată pentru dezvoltarea aplicațiilor desktop folosind tehnologii web. Deși permite crearea unor programe compatibile cu mai multe sisteme de operare, este cunoscută și pentru consumul ridicat de resurse hardware. Discord încearcă acum să depășească aceste limitări prin adoptarea unei arhitecturi bazate integral pe Rust.

Anunțul a fost făcut de Stanislav Vishnevskiy, directorul tehnic al companiei, care a explicat că obiectivul este mutarea întregului client Discord pe noua tehnologie.

Discord renunță la Electron pentru a reduce consumul de resurse

Electron permite dezvoltatorilor să construiască aplicații desktop folosind tehnologii precum JavaScript, HTML și CSS. Printre avantajele sale se numără posibilitatea de a utiliza același cod pentru mai multe sisteme de operare.

Dezavantajul este că aplicațiile construite cu acest framework pot consuma cantități importante de memorie RAM și resurse de procesare, în special atunci când au numeroase funcții active.

Discord se numără printre aplicațiile care au fost criticate de-a lungul timpului pentru consumul ridicat de resurse. Utilizatorii care participă pe mai multe servere și folosesc simultan diferite funcții ale platformei pot observa un consum de memorie care ajunge cu ușurință la 1 GB sau chiar depășește această valoare.

Prin trecerea la Rust, compania urmărește să construiască o aplicație mai eficientă, care să utilizeze mai bine resursele disponibile.

Noua versiune Discord ar putea consuma doar 290 MB de RAM

Un prim indiciu privind avantajele acestei schimbări a fost oferit chiar de Stanislav Vishnevskiy, care a publicat o imagine cu aplicația Discord pentru Windows folosind aproximativ 290 MB de memorie RAM.

Valoarea reprezintă o îmbunătățire importantă în comparație cu versiunea actuală, al cărei consum poate ajunge la 1 GB sau mai mult în anumite condiții de utilizare.

Reducerea consumului de memorie ar putea fi deosebit de utilă pentru persoanele care folosesc Discord în timp ce se joacă, transmit live sau rulează simultan alte aplicații solicitante.

În cazul calculatoarelor cu o cantitate limitată de RAM, o aplicație mai eficientă ar putea contribui la o experiență generală mai bună și la reducerea presiunii asupra sistemului.

Totuși, cei 290 MB prezentați de Vishnevskiy reprezintă o valoare observată într-un anumit scenariu de utilizare și nu neapărat consumul garantat pentru toți utilizatorii.

De ce a ales Discord limbajul de programare Rust

Rust este un limbaj de programare modern, apreciat pentru viteza de execuție și mecanismele de siguranță a memoriei. Acesta permite dezvoltarea unor aplicații performante, oferind în același timp instrumente care ajută la prevenirea unor erori frecvente întâlnite în programare.

Discord nu este însă la prima experiență cu această tehnologie. Compania utilizează Rust încă din 2018, inclusiv pentru infrastructura proprie și tehnologiile care gestionează comunicațiile vocale.

O parte dintre componentele actualului client Discord sunt deja dezvoltate folosind acest limbaj. Obiectivul actual este extinderea utilizării Rust până când întreaga aplicație desktop va funcționa pe noua arhitectură.

„Am fost printre primii care au adoptat Rust încă din 2018, iar o mare parte din infrastructura noastră, tehnologia vocală și chiar unele componente ale clientului actual folosesc deja Rust. Obiectivul suprem era să mutăm întregul client pe această tehnologie”, a explicat directorul tehnic al Discord.

Discord renunță și la React Native pentru o arhitectură comună între desktop și mobil

Schimbarea nu vizează exclusiv Electron. Discord intenționează să renunțe și la React Native în procesul de reorganizare a aplicațiilor sale.

Potrivit lui Vishnevskiy, versiunea mobilă va păstra o interfață nativă, însă va putea utiliza în comun cu aplicația desktop o parte importantă din codul dezvoltat în Rust.

Această abordare ar putea simplifica procesul de dezvoltare și întreținere a platformei, permițând echipelor să reutilizeze componente software între diferite sisteme de operare.

În același timp, păstrarea interfeței native pe dispozitivele mobile înseamnă că experiența utilizatorilor nu va fi sacrificată în favoarea unei arhitecturi comune.

Când va fi disponibil noul Discord pentru utilizatori

Deocamdată, compania nu a anunțat o dată exactă pentru finalizarea tranziției la Rust. Stanislav Vishnevskiy a precizat însă că Discord speră să introducă noua versiune în testare pentru utilizatori în viitorul apropiat.

Prin această decizie, Discord urmărește să rezolve una dintre nemulțumirile frecvente ale comunității sale: consumul ridicat de resurse al aplicației desktop.

Dacă rezultatele preliminare se vor confirma și în utilizarea obișnuită, trecerea la Rust ar putea transforma Discord într-o aplicație considerabil mai eficientă, cu avantaje atât pentru utilizatorii care dețin calculatoare mai vechi, cât și pentru cei care folosesc platforma în timpul sesiunilor de gaming.