Furtuna Charles lovește România

Furtuna Charles traversează România începând de astăzi, vineri, 13 noiembrie 2026, aducând o schimbare radicală a vremii în aproape toată țara. După o zi cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru mijlocul lunii noiembrie — care au urcat până la 24–27 de grade Celsius în sudul și sud-estul țării —, meteorologii anunță vijelii puternice, ploi abundente, ninsori la munte și un șoc termic sever în weekend.

Potrivit avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), la munte este în vigoare un Cod portocaliu de vânt puternic până diseară, la ora 21:00, cu rafale de 90 – 120 km/h, iar la altitudini mari vântul poate atinge chiar 120 – 140 km/h. În paralel, mai multe județe din vestul, centrul și estul țării se află sub avertizări Cod galben de intensificări ale vântului (50 – 75 km/h) și ploi însemnate cantitativ.

De la 27 de grade la temperaturi de îngheț în doar 24 de ore

Informarea meteorologică emisă de ANM este valabilă până duminică, 15 noiembrie, ora 10:00, interval în care masa de aer cald va fi înlocuită brusc de un val de aer polar:

Precipitații și ninsori: Ploile se vor extinde treptat dinspre vest către sudul și estul țării. La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, urmând să se depună strat de zăpadă.

Răcire accentuată în weekend: Sâmbătă, 14 noiembrie, valorile termice vor scădea brusc în toată România, cu 15 până la 20 de grade față de ziua de vineri. Maximele zilei nu vor mai depăși 6 – 10 grade Celsius în majoritatea regiunilor, iar noaptea temperaturile vor coborî sub pragul înghețului, până la -10 grade în depresiuni.

Cum se resimte valul de aer rece în Moldova și la Galați

Și în Moldova, inclusiv în județul Galați, contrastul termic va fi unul puternic. După maximele de aproximativ 24 de grade înregistrate astăzi la prânz, vântul își va schimba direcția dinspre sector nordic în cursul serii, aducând ploi slabe și o scădere abruptă a temperaturilor. Mâine, la Galați, maxima zilei nu va mai trece de 7 grade Celsius, iar minimele nocturne din weekend vor atinge 0 grade Celsius.

Originară din vestul Europei, depresiunea subtropicală Charles a provocat în ultimele zile ravagii în Portugalia și Spania, cu rafale de vânt de peste 140 km/h și inundații severe.