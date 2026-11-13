Furtuna Charles lovește România

Furtuna Charles traversează România începând de astăzi, vineri, 13 noiembrie 2026, aducând o schimbare radicală a vremii în aproape toată țara. După o zi cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru mijlocul lunii noiembrie — care au urcat până la 24–27 de grade Celsius în sudul și sud-estul țării —, meteorologii anunță vijelii puternice, ploi abundente, ninsori la munte și un șoc termic sever în weekend.
Potrivit avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), la munte este în vigoare un Cod portocaliu de vânt puternic până diseară, la ora 21:00, cu rafale de 90 – 120 km/h, iar la altitudini mari vântul poate atinge chiar 120 – 140 km/h. În paralel, mai multe județe din vestul, centrul și estul țării se află sub avertizări Cod galben de intensificări ale vântului (50 – 75 km/h) și ploi însemnate cantitativ.
Informarea meteorologică emisă de ANM este valabilă până duminică, 15 noiembrie, ora 10:00, interval în care masa de aer cald va fi înlocuită brusc de un val de aer polar:
Și în Moldova, inclusiv în județul Galați, contrastul termic va fi unul puternic. După maximele de aproximativ 24 de grade înregistrate astăzi la prânz, vântul își va schimba direcția dinspre sector nordic în cursul serii, aducând ploi slabe și o scădere abruptă a temperaturilor. Mâine, la Galați, maxima zilei nu va mai trece de 7 grade Celsius, iar minimele nocturne din weekend vor atinge 0 grade Celsius.
Originară din vestul Europei, depresiunea subtropicală Charles a provocat în ultimele zile ravagii în Portugalia și Spania, cu rafale de vânt de peste 140 km/h și inundații severe.