Alimente expirate şi insecte în depozite, descoperite la controalele pentru «Masă sănătoasă» de la şcolile din Galaţi

Primele rezultate ale controalelor desfăşurate în cadrul Programului Naţional „Masă sănătoasă” au fost prezentate miercuri, 28 octombrie, în şedinţa Colegiului Prefectural Galaţi. Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA), Direcţia de Sănătate Publică (DSP) şi Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) au verificat unităţi de învăţământ, cantine şi operatori economici implicaţi în pregătirea şi distribuirea alimentelor pentru copii.
Aşa cum Monitorul de Galaţi a anunţat anterior, verificările au fost solicitate de prefectul George Toderaşc în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural din septembrie. Controalele au vizat respectarea normelor de igienă şi siguranţă alimentară, condiţiile de depozitare şi transport, precum şi corectitudinea informaţiilor oferite consumatorilor.
DSVSA Galaţi a verificat 59 de cantine şi o unitate de catering. Inspectorii au aplicat patru sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 17.000 de lei. Printre problemele constatate s-au numărat depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, deficienţe de ambalare şi etichetare, precum şi nerespectarea regulilor de trasabilitate. Aceasta presupune posibilitatea identificării şi urmăririi alimentelor pe parcursul etapelor de producţie, prelucrare şi distribuţie.
De asemenea, au fost identificate cazuri în care operatorii economici nu notificaseră începerea sau încetarea activităţilor supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.
DSP Galaţi a efectuat controale în 20 de unităţi de învăţământ din judeţ, pentru a verifica igiena în spaţiile în care sunt distribuite produsele destinate elevilor înscrişi în program. În urma verificărilor, inspectorii au aplicat două amenzi, în valoare totală de 6.600 de lei. Una dintre deficienţele constatate a fost depozitarea alimentelor la temperatura mediului ambiant, deşi unitatea de învăţământ avea un spaţiu frigorific funcţional.
Într-o altă şcoală, inspectorii au constatat că produsele biocide, utilizate pentru dezinfecţie, nu erau folosite corespunzător, iar mobilierul din sălile de clasă nu era dezinfectat, deşi elevii serveau zilnic masa prin intermediul programului.
Potrivit informării prezentate de autorităţi, personalul responsabil cu distribuirea, depozitarea şi păstrarea alimentelor fusese instruit conform prevederilor legale.
Cele mai multe sancţiuni au fost aplicate de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi, care a verificat opt operatori economici implicaţi în pregătirea produselor pentru programul „Masă sănătoasă”. Bilanţul CJPC cuprinde 12 sancţiuni contravenţionale: patru avertismente şi opt amenzi, în valoare totală de 28.000 de lei.
Inspectorii au identificat mai multe tipuri de abateri, printre care:
Păstrarea probelor alimentare este importantă pentru verificarea produselor în cazul unor suspiciuni privind siguranţa acestora sau al apariţiei unor îmbolnăviri.
Autorităţile anunţă că programul „Masă sănătoasă” va rămâne în atenţia instituţiilor de control, care urmăresc respectarea cerinţelor privind siguranţa alimentelor, igiena spaţiilor, depozitarea şi transportul produselor, etichetarea şi informarea consumatorilor.
„Programul «Masă sănătoasă» va rămâne în atenţia instituţiilor cu atribuţii de control, pentru a ne asigura că elevii beneficiari primesc produse alimentare sigure. Este important ca toate etapele, de la prepararea şi depozitarea alimentelor până la transportul şi distribuirea acestora, să se desfăşoare cu respectarea strictă a normelor legale şi a cerinţelor de igienă şi siguranţă alimentară. Sănătatea copiilor trebuie să fie o prioritate, iar instituţiile responsabile au obligaţia de a verifica permanent respectarea acestor standarde şi de a dispune măsurile necesare pentru remedierea deficienţelor constatate”, a declarat prefectul judeţului Galaţi, George Toderaşc.