Alimente expirate şi insecte în depozite, descoperite la controalele pentru «Masă sănătoasă» de la şcolile din Galaţi

Verificările anunţate în septembrie de prefectul judeţului Galaţi, George Toderaşc, au scos la iveală nereguli privind depozitarea alimentelor, păstrarea probelor alimentare, etichetarea produselor şi igiena spaţiilor în care sunt pregătite sau distribuite mesele pentru elevi. Trei instituţii de control au aplicat sancţiuni în valoare totală de 51.600 de lei.

Primele rezultate ale controalelor desfăşurate în cadrul Programului Naţional „Masă sănătoasă” au fost prezentate miercuri, 28 octombrie, în şedinţa Colegiului Prefectural Galaţi. Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA), Direcţia de Sănătate Publică (DSP) şi Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) au verificat unităţi de învăţământ, cantine şi operatori economici implicaţi în pregătirea şi distribuirea alimentelor pentru copii.

Aşa cum Monitorul de Galaţi a anunţat anterior, verificările au fost solicitate de prefectul George Toderaşc în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural din septembrie. Controalele au vizat respectarea normelor de igienă şi siguranţă alimentară, condiţiile de depozitare şi transport, precum şi corectitudinea informaţiilor oferite consumatorilor.

Nereguli găsite în cantine şi la furnizorii de alimente

DSVSA Galaţi a verificat 59 de cantine şi o unitate de catering. Inspectorii au aplicat patru sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 17.000 de lei. Printre problemele constatate s-au numărat depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, deficienţe de ambalare şi etichetare, precum şi nerespectarea regulilor de trasabilitate. Aceasta presupune posibilitatea identificării şi urmăririi alimentelor pe parcursul etapelor de producţie, prelucrare şi distribuţie.

De asemenea, au fost identificate cazuri în care operatorii economici nu notificaseră începerea sau încetarea activităţilor supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

Alimente păstrate la temperatura camerei în şcoli

DSP Galaţi a efectuat controale în 20 de unităţi de învăţământ din judeţ, pentru a verifica igiena în spaţiile în care sunt distribuite produsele destinate elevilor înscrişi în program. În urma verificărilor, inspectorii au aplicat două amenzi, în valoare totală de 6.600 de lei. Una dintre deficienţele constatate a fost depozitarea alimentelor la temperatura mediului ambiant, deşi unitatea de învăţământ avea un spaţiu frigorific funcţional.

Într-o altă şcoală, inspectorii au constatat că produsele biocide, utilizate pentru dezinfecţie, nu erau folosite corespunzător, iar mobilierul din sălile de clasă nu era dezinfectat, deşi elevii serveau zilnic masa prin intermediul programului.

Potrivit informării prezentate de autorităţi, personalul responsabil cu distribuirea, depozitarea şi păstrarea alimentelor fusese instruit conform prevederilor legale.

Materii prime expirate şi insecte în spaţiile de depozitare

Cele mai multe sancţiuni au fost aplicate de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi, care a verificat opt operatori economici implicaţi în pregătirea produselor pentru programul „Masă sănătoasă”. Bilanţul CJPC cuprinde 12 sancţiuni contravenţionale: patru avertismente şi opt amenzi, în valoare totală de 28.000 de lei.

Inspectorii au identificat mai multe tipuri de abateri, printre care:

materii prime depozitate după expirarea termenului de valabilitate sau fără informaţii privind acest termen;

nerespectarea cerinţelor referitoare la păstrarea probelor alimentare;

diferenţe între ingredientele şi cantităţile declarate pe etichetă şi cele utilizate;

informaţii incomplete pentru consumatori;

deficienţe în monitorizarea temperaturii;

echipamente şi ustensile necorespunzătoare;

prezenţa insectelor într-un spaţiu de depozitare.

Păstrarea probelor alimentare este importantă pentru verificarea produselor în cazul unor suspiciuni privind siguranţa acestora sau al apariţiei unor îmbolnăviri.

Prefectul anunţă continuarea verificărilor

Autorităţile anunţă că programul „Masă sănătoasă” va rămâne în atenţia instituţiilor de control, care urmăresc respectarea cerinţelor privind siguranţa alimentelor, igiena spaţiilor, depozitarea şi transportul produselor, etichetarea şi informarea consumatorilor.