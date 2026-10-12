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    Schimburi

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Schimburi

Monitorul de GalatiImobiliare12.10.2026

Schimburi
  • Schimb garsonieră Micro 39A, grup sanitar, etaj 1 cu apartament 2 camere decomandat exclus etaj 4. Ofer diferenţă. Telefon: 0749-182.676 (232)
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