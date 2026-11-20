Au intrat în linie dreaptă pregătirile în Grădina Publică din Galați pentru cea de-a IV-a ediție a festivalului „Feerie de Iarnă – Universul Crăciunului”, care își va deschide porțile peste o săptămână, pe 27 noiembrie 2026. Primăria municipiului Galați a transmis astăzi, 20 noiembrie, detaliile oficiale despre modul în care parcul este transformat într-un spațiu tematic de sărbători, deschis vizitatorilor până pe 3 ianuarie 2027.

Potrivit municipalității, în această perioadă se amenajează decorurile de iarnă, instalațiile luminoase, colțurile foto și zonele de agrement, astfel încât fiecare plimbare pe aleile parcului să ofere o experiență de poveste pentru copii și adulți deopotrivă.

Patinoar circular, carusel, roller coaster și căsuțe cu bunătăți tradiționale

În cadrul evenimentului din Grădina Publică vor fi amenajate mai multe zone de atracție:

Zonă de distracție și agrement: Patinoar circular, carusel, roller coaster, instalații luminoase și decoruri tematice;

Târgul de Crăciun: Căsuțe decorate de sărbătoare, cu preparate tradiționale, dulciuri, vin fiert, ciocolată caldă, produse artizanale și idei de cadouri;

Activități pentru copii și comunitate: Întâlniri cu Moș Crăciun și personaje de poveste, ateliere creative, spectacole de animație, acțiuni caritabile și un concurs de împodobit brazi dedicat familiilor.

Concerte live pe scena din Grădina Publică

Pe parcursul evenimentului, scena amplasată în Grădina Publică va găzdui spectacole și concerte susținute de Alexia, Alexandra Căpitănescu, Andrei Ursu, Bibi, David Ciente (alături de Grupul Jianca și Maria Chivu), F. Charm & Oile Negre, Florian Rus și Genius, precum și de artiști locali.

Reprezentanții Primăriei municipiului Galați au precizat că programul detaliat pe zile al concertelor și activităților va fi anunțat în perioada următoare.