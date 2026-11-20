Au intrat în linie dreaptă pregătirile în Grădina Publică din Galați pentru cea de-a IV-a ediție a festivalului „Feerie de Iarnă – Universul Crăciunului”, care își va deschide porțile peste o săptămână, pe 27 noiembrie 2026. Primăria municipiului Galați a transmis astăzi, 20 noiembrie, detaliile oficiale despre modul în care parcul este transformat într-un spațiu tematic de sărbători, deschis vizitatorilor până pe 3 ianuarie 2027.
Potrivit municipalității, în această perioadă se amenajează decorurile de iarnă, instalațiile luminoase, colțurile foto și zonele de agrement, astfel încât fiecare plimbare pe aleile parcului să ofere o experiență de poveste pentru copii și adulți deopotrivă.
În cadrul evenimentului din Grădina Publică vor fi amenajate mai multe zone de atracție:
Pe parcursul evenimentului, scena amplasată în Grădina Publică va găzdui spectacole și concerte susținute de Alexia, Alexandra Căpitănescu, Andrei Ursu, Bibi, David Ciente (alături de Grupul Jianca și Maria Chivu), F. Charm & Oile Negre, Florian Rus și Genius, precum și de artiști locali.
Reprezentanții Primăriei municipiului Galați au precizat că programul detaliat pe zile al concertelor și activităților va fi anunțat în perioada următoare.