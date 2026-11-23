Fostul candidat la Președinție Călin Georgescu iese din Arestul Central și va fi plasat în arest la domiciliu, cu brățară electronică de supraveghere, după ce magistrații Curții de Apel București au respins astăzi, 23 noiembrie 2026, contestația formulată de procurorii DIICOT. Hotărârea instanței este definitivă.

Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul omului de afaceri constănțean Ionel Rusen, cercetat alături de acesta. Cei doi au fost trimiși în judecată săptămâna trecută de procurorii DIICOT pentru constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, într-un dosar cu un prejudiciu estimat la peste un milion de euro.

Inițial, Tribunalul Ilfov hotărâse înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, însă procurorii au atacat decizia. În motivarea hotărârii, judecătorii au apreciat că nu există suficiente argumente pentru a considera că inculpații ar putea comite alte infracțiuni sau că nu ar respecta obligațiile impuse de instanță.

Pe durata arestului la domiciliu, Călin Georgescu nu are voie să părăsească imobilul fără permisiunea instanței și trebuie să respecte toate obligațiile stabilite de judecători. Totodată, el mai are un dosar pe rolul instanțelor în care este cercetat pentru propagandă legionară.