Schimbare importantă pentru pensionari: Casa Naţională de Pensii introduce noile taloane mov cu cod QR şi grafică detaliată

Procesul de modernizare şi transparentizare a serviciilor oferite pensionarilor din România face un pas important odată cu plata drepturilor băneşti aferente lunii noiembrie. Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) începe distribuirea noilor taloane mov destinate seniorilor care îşi primesc pensia în cont bancar sau pe card, într-o primă etapă proiectul-pilot fiind implementat în judeţele Bistriţa-Năsăud, Covasna, Harghita şi Ialomiţa. Anunţul a fost făcut oficial de ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, care a oferit detalii despre elementele de noutate pe care le aduc aceste documente.

Noul talon de pensie vine cu o grafică sensibil îmbunătăţită, oferind o claritate sporită asupra tuturor sumelor şi elementelor care compun dreptul lunar de plată, dar şi cu o componentă digitală modernă. Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat modul în care va fi realizată această tranziţie: „Începând cu plata drepturilor din luna noiembrie, Casa Naţională de Pensii Publice va distribui noile taloane mov pentru pensionarii care primesc pensia în cont bancar sau pe card, în judeţele Bistriţa-Năsăud, Covasna, Harghita şi Ialomiţa. Noile documente au o grafică îmbunătăţită, prezintă mai detaliat sumele care compun dreptul de plată şi includ un cod QR. Introducerea lor se va face treptat, pentru ca procesul să poată fi urmărit şi îmbunătăţit pe baza experienţei beneficiarilor”.

Lansarea noilor taloane are rolul de a facilita accesul beneficiarilor la informaţii clare privind calculul pensiei şi de a reduce riscul de confuzie. Totodată, având în vedere că orice modificare a documentelor oficiale poate stârni îngrijorări în rândul seniorilor, reprezentanţii Guvernului dau asigurări ferme că nu există niciun motiv de reticenţă, potrivit agerpres.ro.