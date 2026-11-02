Dialog între tradiţia moldovenească şi culturile lumii: Atelierul „Interferenţe culturale tecucene” reuneşte elevii şi meşteşugarii la Muzeul „Teodor Cincu”

Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” din Tecuci îşi deschide din nou porţile pentru un eveniment educativ şi multicultural de excepţie. Miercuri, 4 noiembrie 2026, începând cu ora 13:00, instituţia muzeală găzduieşte atelierul intitulat „Interferenţe culturale tecucene”, realizat în parteneriat cu Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” din Tecuci.

Manifestarea îşi propune să aducă în prim-plan diversitatea culturală, dialogul intercultural şi valorificarea patrimoniului identitar, oferindu-le elevilor o oportunitate valoroasă de a descoperi atât comorile folclorului local, cât şi repere specifice altor civilizaţii din întreaga lume.

Prima parte a atelierului va fi dedicată tezaurului etnografic din zona Galaţiului, cu sprijinul membrilor grupului „Şezătoarea Lieşti”. Participanţii vor face o incursiune fascinantă în universul meşteşugurilor populare transmise din generaţie în generaţie, unde vor putea admira îndeaproape frumuseţea broderiilor tradiţionale, simbolistica veche a motivelor populare cusute pe pânză şi detaliile deosebite ale portului popular moldovenesc. Prin această abordare practică, organizatorii urmăresc să reconecteze tânăra generaţie cu valorile autentice ale comunităţii rurale.

În a doua etapă a evenimentului, cadrul muzeal se va transforma într-o veritabilă arenă a dialogului internaţional. Elevi şi cadre didactice de diferite naţionalităţi vor aduce în faţa publicului tradiţii, obiceiuri, simboluri şi repere identitare specifice culturilor turcă, indiană şi neozeelandeze.

Prin această întâlnire dintre moştenirea locală şi diversitatea globală, Muzeul din Tecuci reconfirmă faptul că respectul, cunoaşterea reciprocă şi convieţuirea armonioasă îşi au întotdeauna rădăcinile în înţelegerea şi preţuirea culturii fiecărui popor.

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