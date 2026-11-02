Maşina ta este pregătită pentru sezonul rece?

Odată cu scăderea temperaturilor şi utilizarea tot mai frecventă a sistemelor de încălzire şi dezaburire, riscul producerii unor incendii la autovehicule creşte semnificativ. Pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă trag un semnal de alarmă şi recomandă o atenţie sporită asupra stării tehnice a maşinilor, în condiţiile în care defecţiunile la instalaţia electrică pot transforma rapid un autoturism într-o capcană de foc. În primele nouă luni ale anului 2026, la nivel naţional au fost înregistrate 1.555 de incendii la autovehicule, ceea ce înseamnă o medie de aproape şase maşini cuprinse de flăcări în fiecare zi. Deşi numărul este într-o uşoară scădere faţă de cele 1.574 de cazuri din aceeaşi perioadă a anului trecut, pericolul rămâne unul extrem de ridicat pentru siguranţa şoferilor şi a pasagerilor.

Prevenirea unor astfel de tragedii necesită o verificare tehnică amănunţită, efectuată exclusiv în service-uri autorizate, înainte ca sezonul rece să se instaleze pe deplin. Pompierii le recomandă conducătorilor auto să nu ignore niciun semn care ar putea indica o defecţiune tehnică, cum ar fi mirosul de plastic încins ori de combustibil, pâlpâirea luminilor din bord sau arderea repetată a siguranţelor. De asemenea, sunt complet interzise improvizaţiile la instalaţia electrică şi folosirea dispozitivelor neomologate de încălzire. Totodată, pregătirea maşinii nu trebuie să se rezume la schimbarea anvelopelor de iarnă, ci trebuie să includă şi verificarea stingătorului de incendiu, care trebuie să fie funcţional, aflat în termenul de valabilitate şi depozitat într-un loc uşor accesibil.

În cazul nedorit în care la bordul autovehiculului este observat fum sau izbucnesc flăcări, reacţia rapidă şi corectă este vitală pentru salvarea vieţilor. Şoferul trebuie să oprească imediat maşina într-un loc sigur, să oprească motorul şi să se asigure că toţi pasagerii părăsesc rapid habitaclul şi se îndepărtează de vehicul, apelând de urgenţă numărul 112 fără a se întoarce după bunurile personale. O regulă esenţială de siguranţă se aplică în cazul în care fumul provine din compartimentul motor: ridicarea capotei este strict interzisă, deoarece pătrunderea bruscă a unei cantităţi mari de oxigen poate intensifica violent incendiul, provocând arsuri grave. Dacă flăcările se extind rapid, orice încercare de stingere cu mijloace proprii trebuie abandonată pentru a nu pune în pericol viaţa celor prezenţi.