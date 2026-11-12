Permise ucrainene false, descoperite de poliţişti la Albiţa

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa (ITPF Iaşi) au blocat o tentativă de introducere în Uniunea Europeană a unor documente auto contrafăcute. Incidentul a avut loc miercuri, 11 noiembrie 2026, în jurul orei 14:30, pe sensul de intrare în România.

La controlul de frontieră s-a prezentat un bărbat în vârstă de 28 de ani, cu dublă cetăţenie, română şi moldovenească, aflat la volanul unui microbuz care circula pe ruta către Italia.

Ce au descoperit oamenii legii asupra şoferului



În urma controlului amănunţit efectuat asupra mijlocului de transport şi a persoanelor aflate la bord, echipajul de frontieră a scos la iveală următoarele nereguli:

Documente ascunse: Asupra şoferului de microbuz au fost găsite două permise de conducere, similare documentelor emise de autorităţile din Ucraina.

Acte contrafăcute: Verificările specifice au demonstrat că documentele nu îndeplinesc condiţiile de formă şi fond ale unor înscrisuri autentice, fiind false.

Traseu internaţional: Permisele urmau să fie transportate până în Italia.

Explicaţiile bărbatului şi urmările penale

Întrebat despre provenienţa actelor, conducătorul auto le-a declarat poliţiştilor că a fost contactat în Chişinău de un cetăţean din Republica Moldova. Acesta l-ar fi rugat să transporte documentele în Italia şi să le predea unei persoane ale cărei date nu le cunoştea, dar care urma să îl contacteze telefonic.

Autorităţile reamintesc faptul că transportul de documente false se sancţionează penal. În acest caz, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, urmând ca la finalizarea anchetei să fie dispuse măsurile legale care se impun.