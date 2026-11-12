Permis fals pentru un pariu de 200 de euro, la Albiţa

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa (ITPF Iaşi) au descoperit un permis de conducere fals asupra unui pasager care încerca să părăsească ţara. Incidentul a avut loc miercuri, 11 noiembrie 2026, în jurul orei 16:25, pe sensul de ieşire din România.

La controlul de frontieră s-a prezentat, ca pasager într-un autocar, un bărbat în vârstă de 37 de ani, cu dublă cetăţenie, română şi moldovenească.

Ce au descoperit poliţiştii în urma controlului de risc

În baza profilului de risc, echipajul de frontieră a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra mijlocului de transport şi a persoanei, constatând următoarele:

Act contrafăcut: Asupra bărbatului a fost găsit un permis de conducere cu însemnele autorităţilor din România, pe care erau imprimate datele şi fotografia acestuia.

Fals total: Verificările specifice efectuate asupra documentului au stabilit că permisul de conducere era fals total.

Fără drept de a conduce: Bărbatul nu a deţinut niciodată un permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule.

Explicaţia neobişnuită şi urmările penale

Chestionat cu privire la provenienţa actului, bărbatul a oferit o poveste aparte. Acesta a declarat că, în timp ce se afla în Germania, le-a spus unor prieteni că este posesorul unui permis de conducere, punând un pariu pe 200 de euro că le va prezenta documentul la următoarea întâlnire. Mai mult, el a recunoscut că a obţinut permisul fals chiar prin intermediul unuia dintre prietenii cu care pusese pariul, căruia îi promisese jumătate din suma pe care urma să o câştige.

În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, pariul transformându-se astfel într-un dosar penal.