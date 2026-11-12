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    Permis fals pentru un pariu de 200 de euro, la Albiţa

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Permis fals pentru un pariu de 200 de euro, la Albiţa

Sergiu DascăluNational12.11.2026

Permis fals pentru un pariu de 200 de euro, la Albiţa

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa (ITPF Iaşi) au descoperit un permis de conducere fals asupra unui pasager care încerca să părăsească ţara. Incidentul a avut loc miercuri, 11 noiembrie 2026, în jurul orei 16:25, pe sensul de ieşire din România.

La controlul de frontieră s-a prezentat, ca pasager într-un autocar, un bărbat în vârstă de 37 de ani, cu dublă cetăţenie, română şi moldovenească.

Ce au descoperit poliţiştii în urma controlului de risc

În baza profilului de risc, echipajul de frontieră a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra mijlocului de transport şi a persoanei, constatând următoarele:

  • Act contrafăcut: Asupra bărbatului a fost găsit un permis de conducere cu însemnele autorităţilor din România, pe care erau imprimate datele şi fotografia acestuia.
  • Fals total: Verificările specifice efectuate asupra documentului au stabilit că permisul de conducere era fals total.
  • Fără drept de a conduce: Bărbatul nu a deţinut niciodată un permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule.

Explicaţia neobişnuită şi urmările penale

Chestionat cu privire la provenienţa actului, bărbatul a oferit o poveste aparte. Acesta a declarat că, în timp ce se afla în Germania, le-a spus unor prieteni că este posesorul unui permis de conducere, punând un pariu pe 200 de euro că le va prezenta documentul la următoarea întâlnire. Mai mult, el a recunoscut că a obţinut permisul fals chiar prin intermediul unuia dintre prietenii cu care pusese pariul, căruia îi promisese jumătate din suma pe care urma să o câştige.

În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, pariul transformându-se astfel într-un dosar penal.

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