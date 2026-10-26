NIS Petrol, cu 19 benzinării Gazprom în România, a fost preluată de doi oameni de afaceri români. Cine sunt noii proprietari

NIS Petrol, subsidiara din România a grupului petrolier sârb Naftna Industrija Srbije (NIS), controlat indirect de Rusia prin Gazprom şi Gazpromneft, trece sub controlul a doi oameni de afaceri români. Tranzacţia vizează o companie cu 19 benzinării operate sub brandul Gazprom, participaţii în perimetre de exploatare a hidrocarburilor şi o centrală electrică pe gaze naturale.

Cine sunt antreprenorii români care preiau NIS Petrol

Capitalul NIS Petrol a fost achiziţionat de Argenta SRL, o companie românească specializată în construcţii metalice. Beneficiarii reali ai acesteia sunt oamenii de afaceri Adrian Creţoiu, care deţine 60% din participaţii, şi Iulian Stanciu, fostul şef al eMAG, cu o participaţie de 40%.

Cei doi au preluat Argenta anul trecut de la grupul GSP, controlat de omul de afaceri Gabriel Comănescu, şi sunt implicaţi şi în alte afaceri din sectorul energetic.

Creţoiu şi Stanciu controlează şi compania Foraj Sonde Videle, care a preluat recent Raffles Energy. Holdingul britanic deţine două societăţi din România, active în principal în domeniul gazelor naturale şi al producţiei de energie electrică.

Prin achiziţia NIS Petrol, cei doi antreprenori îşi extind portofoliul şi îşi consolidează prezenţa pe piaţa energetică din România, potrivit informaţiilor publicate de Profit.ro.

Consiliul Concurenţei a aprobat tranzacţia

Operaţiunea a fost analizată de Consiliul Concurenţei, care a emis o decizie de neobiecţiune. Autoritatea a concluzionat că preluarea nu ridică probleme semnificative pentru concurenţa de pe piaţa românească.

Potrivit instituţiei, între principalele activităţi ale cumpărătorilor şi cele ale NIS Petrol nu există suprapuneri orizontale. Tranzacţia poate fi însă considerată o integrare verticală, întrucât firmele cumpărătorilor activează în domeniul serviciilor petroliere din amonte, în timp ce NIS Petrol se ocupă de dezvoltarea zăcămintelor, producţia şi comercializarea ţiţeiului.

Cu toate acestea, cotele de piaţă ale părţilor implicate se situează sub pragul de 30% luat în considerare în analiza concentrărilor economice.

„Operaţiunea propusă nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia”, a transmis Consiliul Concurenţei.

Ce active deţine NIS Petrol în România

Portofoliul companiei nu se limitează la cele 19 benzinării care funcţionează sub marca Gazprom. NIS Petrol desfăşoară şi activităţi de producţie a ţiţeiului în judeţul Timiş.

Petrolul extras este transportat la rampa Biled a Conpet, de unde este expediat pe calea ferată către rafinării.

Compania deţine participaţii majoritare şi are calitatea de operator în patru perimetre de hidrocarburi din vestul ţării: Ex-7 Periam, Ex-8 Biled, Ex-3 Băile Felix şi DEE V-20 Jimbolia. În unele dintre aceste proiecte, NIS Petrol colaborează cu parteneri precum East West Petroleum şi Armax Gaz.

Portofoliul local mai include 19 staţii de alimentare operate sub brandul Gazprom şi o centrală electrică pe gaze naturale, cu o capacitate de 7,5 MW, situată la Jimbolia.

Astfel, tranzacţia acoperă atât activităţi de distribuţie a carburanţilor, cât şi active din zona de explorare, producţie de hidrocarburi şi generare a energiei electrice.

NIS Petrol a acumulat pierderi de peste 600 de milioane de lei

Situaţia financiară a companiei a fost dificilă în ultimii ani, NIS Petrol aflându-se în concordat preventiv. Anul trecut, societatea a raportat pierderi de peste 94 de milioane de lei şi venituri totale de aproximativ 205 milioane de lei.

De la intrarea pe piaţa românească, în 2012, şi până la sfârşitul anului 2025, compania a înregistrat pierderi în fiecare an, suma cumulată depăşind 600 de milioane de lei.

Posibila retragere din România era analizată de mai mult timp. NIS anunţase că ia în calcul vânzarea integrală sau parţială a activelor locale, pe fondul dificultăţilor financiare şi al presiunilor generate de sancţiunile americane legate de controlul rusesc asupra grupului.

În paralel, NIS încearcă să îşi vândă şi operaţiunile din Bulgaria. La nivelul companiei-mamă este pregătită o schimbare importantă de acţionariat: grupul ungar MOL se află în proces de preluare a participaţiei majoritare de peste 51% deţinute de Gazprom şi Gazpromneft în compania petrolieră sârbă.

Ce urmează pentru benzinăriile Gazprom din România

Preluarea NIS Petrol de către antreprenorii români marchează trecerea sub control local a unei afaceri petroliere asociate timp de peste un deceniu cu grupul Gazprom.

Rămâne însă de văzut ce strategie vor adopta noii proprietari pentru cele 19 benzinării, perimetrele de hidrocarburi şi centrala electrică de la Jimbolia. Evoluţia companiei va depinde atât de planurile de investiţii ale noilor acţionari, cât şi de situaţia financiară şi de condiţiile de pe piaţa energetică.

Pentru şoferi, schimbarea proprietarului nu înseamnă automat modificarea imediată a brandului staţiilor sau a preţurilor la pompă. Eventualele schimbări comerciale vor depinde de deciziile pe care le vor lua noii proprietari în perioada următoare.