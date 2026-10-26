Apple pregăteşte un nou eveniment de lansare: MacBook Pro cu ecran tactil OLED şi noi dispozitive cu cipuri M6

Nici nu s-au stins bine ecourile evenimentelor recente Apple, inclusiv prezentarea iPhone Duo, că gigantul american se pregăteşte deja pentru o nouă lansare. De această dată, atenţia pare să se îndrepte către gama MacBook Pro, în cadrul evenimentului „Pro and tell”, programat pentru 28 octombrie, la ora 19:00 (ora României), în Los Angeles.

Deşi Apple nu a confirmat încă produsele care vor fi prezentate, toate indiciile sugerează că am putea asista, în sfârşit, la debutul mult-aşteptatului MacBook Pro cu ecran tactil OLED. Pe lista posibilelor noutăţi s-ar mai afla un iPad Mini cu ecran OLED şi actualizări hardware pentru alte dispozitive, odată cu extinderea generaţiei de procesoare M6, introdusă anterior pe Mac Mini.

MacBook Pro cu ecran tactil OLED

Un MacBook Pro echipat cu ecran OLED şi funcţii tactile se află de ani buni în centrul zvonurilor despre planurile Apple. Primele informaţii despre o asemenea schimbare au apărut încă din 2023, iar acum, spre finalul lui 2026, proiectul ar putea deveni realitate.

Au existat speculaţii potrivit cărora Apple ar putea introduce o nouă denumire, MacBook Ultra, pentru acest model. Totuşi, compania ar putea prefera să păstreze numele MacBook Pro pentru gama sa de laptopuri profesionale.

Dacă informaţiile neoficiale se confirmă, acesta ar fi primul laptop Apple cu ecran tactil şi primul MacBook care adoptă tehnologia OLED. Se vehiculează inclusiv introducerea unui decupaj de tip Dynamic Island, similar celui întâlnit pe iPhone.

Nu trebuie însă să ne aşteptăm la o transformare radicală a macOS într-o interfaţă asemănătoare cu cea a iPad-ului. Noul MacBook Pro nu ar urma să devină un hibrid între laptop şi tabletă, ci ar păstra experienţa tradiţională de utilizare, completată de câteva funcţii tactile. Printre posibilele noutăţi s-ar număra efecte vizuale care măresc elementele atinse pe ecran şi noi gesturi disponibile în aplicaţiile native.

În privinţa procesării, primele modele cu ecran tactil ar putea utiliza cipuri M5 Pro şi M5 Max, în locul unei generaţii M6 Pro sau M6 Max. Apple ar putea amâna actualizarea procesoarelor de top până la lansarea viitoarei generaţii M7, aşteptată anul viitor.

MacBook Pro cu procesor M6

Absenţa unor procesoare M6 Pro şi M6 Max nu înseamnă că întreaga gamă MacBook Pro va rămâne neschimbată. Modelul de bază ar putea primi o actualizare la cipul M6, după debutul acestuia pe Mac Mini, în cursul acestui an.

Pe lângă îmbunătăţirea performanţelor, Apple ar putea introduce şi câteva modificări de design, inclusiv o cameră frontală integrată într-un decupaj circular de tip „punch-hole”.

Există însă şi veşti mai puţin încurajatoare pentru cumpărători. Noile laptopuri ar putea veni cu preţuri mai mari, pe fondul problemelor de aprovizionare şi al costurilor crescute pentru anumite componente hardware.

iMac trece la generaţia M6

şi desktopul all-in-one iMac ar putea primi o actualizare importantă, la aproape doi ani de la ultima revizie. Potrivit informaţiilor vehiculate, Apple ar putea sări direct peste generaţia M5 şi să echipeze noul model cu procesorul M6.

În rest, schimbările ar urma să fie minore, fără modificări majore de design sau funcţionalitate. Totuşi, compania ar putea introduce noi variante de culoare, continuând strategia de personalizare estetică aplicată generaţiei iMac cu procesor M4.

iPad Mini cu ecran OLED

Un alt produs care ar putea debuta în cadrul evenimentului este noul iPad Mini cu ecran OLED, un dispozitiv despre care circulă zvonuri de mai mult timp.

Până acum, în afara modelelor iPad Pro, tabletele Apple au continuat să utilizeze ecrane LCD. Introducerea tehnologiei OLED pe iPad Mini ar putea reprezenta un prim pas către extinderea acesteia şi la alte modele din gamă.

Upgrade-ul ar putea veni însă cu un cost suplimentar pentru cumpărători, estimat la aproximativ 100 de dolari. În rest, nu sunt anticipate schimbări radicale de design, accentul urmând să cadă mai degrabă pe actualizarea componentelor interne.

Astfel, actualul procesor A17 ar putea fi înlocuit cu A20, cipul introdus odată cu generaţia iPhone 18.

Deocamdată, toate aceste informaţii trebuie privite ca zvonuri, până la confirmarea oficială din partea Apple. Dacă estimările se adeveresc, evenimentul din 28 octombrie ar putea aduce actualizări importante pentru laptopurile şi desktopurile companiei, dar şi o schimbare semnificativă pentru iPad Mini, prin adoptarea ecranului OLED.