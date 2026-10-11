Sutiene de lux, parfumuri de 120.000 de lei şi achiziţii directe de milioane la ANM. Diana Buzoianu cere demisia conducerii

Parfumuri, lenjerie intimă, poşete şi haine de lux, cumpărate din bani publici, sunt primele cheltuieli controversate descoperite de Corpul de Control la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Verificările au scos la iveală şi achiziţii directe de milioane de lei pentru tonere, calculatoare şi mobilier, despre care ministrul interimar al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, afirmă că au fost făcute cu încălcarea legislaţiei. Scandalul de la ANM ia amploare după ce ministrul a prezentat, în două zile consecutive, informaţii despre cheltuielile instituţiei şi despre modul în care au fost atribuite contractele în ultimii patru ani.

Sutiene, parfumuri şi poşete cumpărate din bani publici

Potrivit informaţiilor prezentate sâmbătă de Diana Buzoianu, Corpul de Control a descoperit că cinci carduri oficiale ale ANM ar fi fost folosite pentru achiziţionarea unor produse care ridică semne de întrebare cu privire la legătura lor cu activitatea instituţiei. Lista include lenjerie intimă, un sutien de lux care ar fi costat peste 1.000 de lei, rochii, pijamale, poşete, parfumuri, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc şi articole vestimentare de la branduri de lux. Au fost menţionate şi ghivece ornamentale de mii de lei bucata. Sumele prezentate de ministru pentru anii 2025 şi 2026 arată amploarea acestor cheltuieli.

În 2025, ANM ar fi plătit:

119.750 de lei pentru parfumuri;

85.290 de lei pentru articole vestimentare şi accesorii de lux;

11.666 de lei pentru produse cosmetice;

38.687 de lei pentru odorizante de cameră;

30.052 de lei pentru decoraţiuni şi accesorii pentru cameră, baie şi bucătărie;

11.545 de lei pentru trei ceasuri inteligente şi accesorii;

9.350 de lei pentru două aranjamente florale;

6.381 de lei pentru două ghivece ornamentale.

Potrivit aceloraşi informaţii, cheltuielile au continuat şi în 2026. Printre sumele prezentate se numără 103.143 de lei pentru articole vestimentare şi accesorii de lux, 8.742 de lei pentru alte articole vestimentare, 12.619 lei pentru parfumuri, 14.216 lei pentru produse cosmetice şi 4.311 lei pentru odorizante de cameră.

Valoarea totală a cheltuielilor enumerate de ministru depăşeşte 450.000 de lei pentru cei doi ani.

Diana Buzoianu a anunţat că raportul Corpului de Control va fi transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curţii de Conturi. Ministrul a cerut demisia conducerii ANM, apreciind că descoperirile reprezintă doar o parte din neregulile identificate.

Tonere de sute de mii de lei, cumpărate prin achiziţie directă

Duminică, Diana Buzoianu a prezentat noi constatări, de această dată referitoare la modul în care ANM a atribuit contracte pentru produse şi echipamente necesare funcţionării instituţiei. Potrivit ministrului, în ultimii patru ani au fost realizate achiziţii directe de milioane de lei, deşi valorile contractelor ar fi impus aplicarea altor proceduri de achiziţie publică. Un exemplu îl reprezintă tonerele pentru imprimante. ANM ar fi atribuit direct achiziţii în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, de 710.000 de lei în 2024 şi de 570.000 de lei în 2025. Diana Buzoianu susţine că aceste valori au depăşit pragul de 270.000 de lei indicat de ea pentru achiziţiile directe.

Nici echipamentele IT nu au lipsit din lista verificărilor. În 2023, instituţia ar fi atribuit direct contracte pentru calculatoare şi laptopuri în valoare totală de 850.000 de lei.

În 2024, ANM ar fi cumpărat mobilier de peste 1,5 milioane de lei, tot prin atribuire directă, potrivit ministrului. Diana Buzoianu afirmă că raportul Corpului de Control cuprinde şi alte categorii de produse pentru care instituţia ar fi recurs la achiziţii directe, deşi, în opinia sa, ar fi trebuit aplicate proceduri concurenţiale prevăzute de lege.

Două firme, câştigătoare în mod repetat

Ministrul a nominalizat şi două societăţi comerciale care ar fi obţinut în mod repetat contracte în categoriile de produse verificate: Euroserv Copy Consult SRL şi Euro Data Concept SRL. Diana Buzoianu a atras atenţia asupra ponderii pe care contractele directe cu ANM ar reprezenta-o în cifra de afaceri a celor două firme şi asupra numărului lor de angajaţi. Deocamdată, informaţiile făcute publice de ministru nu stabilesc dacă societăţile comerciale au încălcat ele însele legea. Acuzaţiile prezentate vizează în principal modul în care instituţia publică ar fi atribuit contractele, iar eventualele responsabilităţi urmează să fie analizate de autorităţile competente.

Şefa ANM spune că a sesizat Poliţia în august

Directoarea generală a Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Elena Mateescu, a reacţionat după publicarea primelor informaţii despre cumpărăturile de lux. Aceasta a declarat că a luat act de raportul Corpului de Control şi a precizat că, pe 12 august 2026, a depus o sesizare la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inclusiv la structura care investighează criminalitatea economică, solicitând verificarea unor activităţi şi stabilirea măsurilor legale. Elena Mateescu a mai afirmat că la nivelul instituţiei a fost efectuată şi o misiune de audit intern, care a stat la baza demersului său. Diana Buzoianu a criticat însă menţinerea conducerii în funcţie şi a susţinut că neregulile privind achiziţiile s-ar fi repetat de-a lungul mai multor ani.

Raportul urmează să ajungă la Parchet şi la Curtea de Conturi, instituţii care pot analiza aspectele ce intră în competenţa lor. Până la stabilirea concluziilor oficiale, acuzaţiile prezentate public trebuie diferenţiate de eventualele constatări definitive privind răspunderea persoanelor implicate.