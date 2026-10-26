ANAF încearcă să recupereze 4,7 milioane de lei de la Klaus Iohannis. Când ar putea ajunge banii la stat

ANAF continuă demersurile pentru recuperarea sumei de 4,7 milioane de lei solicitate de la fostul preşedinte Klaus Iohannis, bani legaţi de chiriile încasate timp de 17 ani pentru un imobil din Sibiu, pierdut definitiv în instanţă. Suma se apropie de un milion de euro şi include, potrivit informaţiilor apărute în presă, dobânzi şi penalităţi. Deocamdată, nu există un termen clar pentru recuperarea efectivă a banilor, întrucât litigiul se află încă pe rolul instanţei.

Șeful ANAF nu avansează un termen pentru recuperarea banilor

Preşedintele ANAF, Adrian Nica, a abordat acest subiect în cadrul unui podcast moderat de Vlad Mercori, unde a fost întrebat dacă instituţia va reuşi să recupereze cele 4,7 milioane de lei de la fostul şef al statului.

Oficialul nu a oferit o dată estimativă pentru încheierea procedurilor şi nici nu a anticipat rezultatul procesului. El a subliniat însă că Fiscul va continua să utilizeze toate mijloacele legale pentru recuperarea sumelor datorate, indiferent de identitatea persoanelor vizate.

„Absolut în toate situaţiile, indiferent de cum îl cheamă pe cel care ne datorează bani, facem toate demersurile şi luăm toate măsurile”, a declarat Adrian Nica, amintind inclusiv de încercarea de instituire a unui sechestru.

Șeful ANAF a precizat că dosarul este în continuare în instanţă şi a evitat să facă pronosticuri privind deznodământul acestuia.

„Noi cu situaţia în cauză suntem în instanţă. Procesul este pe rol. Eu cred că apărarea va fi foarte bună. Nu vreau să fac pronosticuri, dar dacă n-aş fi crezut, n-aş fi iniţiat procesul”, a explicat acesta.

Prin urmare, momentul în care banii ar putea ajunge efectiv la bugetul statului depinde de evoluţia procedurilor judiciare şi de posibilitatea punerii în aplicare a măsurilor legale de recuperare.

De unde provin cele 4,7 milioane de lei cerute de ANAF

Litigiul are la bază veniturile obţinute din închirierea unui imobil situat în centrul Sibiului. După ce familia Iohannis a pierdut definitiv în instanţă dreptul asupra proprietăţii, ANAF a început demersurile pentru recuperarea sumelor pe care le consideră datorate statului în legătură cu chiriile încasate de-a lungul anilor.

Potrivit informaţiilor relatate de presa locală, valoarea solicitată a ajuns la aproximativ 4,7 milioane de lei, incluzând dobânzi şi penalităţi acumulate.

Fiscul a încercat inclusiv să instituie un sechestru pentru a asigura recuperarea creanţei, însă solicitarea a fost respinsă. Demersurile continuă pe cale judiciară, iar instituţia susţine că va folosi toate instrumentele legale disponibile.

Adrian Nica a transmis că obiectivul ANAF este recuperarea integrală a sumelor revendicate. Întrebat dacă se teme de eventuale consecinţe personale pentru faptul că acţionează împotriva unui fost preşedinte, acesta a recunoscut că se gândeşte uneori la acest aspect, dar a afirmat că intenţionează să ducă demersurile până la capăt.

„Mă gândesc din când în când, sunt om, dar am început un drum şi vreau să-l duc până la capăt”, a declarat şeful instituţiei.

Klaus Iohannis, apariţii publice tot mai rare după încheierea mandatului

În paralel cu disputa juridică privind suma solicitată de ANAF, Klaus Iohannis a avut apariţii publice sporadice după încheierea mandatului prezidenţial.

Una dintre cele mai recente apariţii relatate de presă a avut loc în aprilie 2026, de Paşte, când fostul preşedinte şi soţia sa, Carmen Iohannis, au participat la slujba de Înviere de la Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” din Sibiu.

Înainte de intrarea în biserică, Klaus Iohannis le-a transmis jurnaliştilor şi celor prezenţi urări de Paşte, iar Carmen Iohannis a adresat, la rândul său, un mesaj scurt.

Apariţia a atras atenţia tocmai prin raritatea unor astfel de momente, fostul şef al statului păstrând un profil public discret după plecarea de la Palatul Cotroceni.

Deocamdată, însă, subiectul cu implicaţii financiare majore rămâne cel al litigiului cu ANAF. Recuperarea celor 4,7 milioane de lei nu este încă finalizată, iar instituţia nu a anunţat un calendar concret pentru încheierea procedurilor.