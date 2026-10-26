Samsung Galaxy Z Fold8 câştigă teren după lansarea iPhone Duo. Efectul Apple se vede în vânzări

Potrivit informaţiilor apărute în presa de specialitate, iPhone Duo a înregistrat vânzări record în perioada de precomandă, determinând Apple să accelereze producţia pentru a face faţă cererii. Cu toate acestea, datele comunicate de Samsung sugerează că lansarea primului pliabil Apple nu a convins toţi cumpărătorii indecişi. O parte dintre aceştia par să se fi orientat către modelele Galaxy Z Fold8 şi Fold8 Ultra, după ce au putut compara cele două alternative.

Lansarea iPhone Duo a venit cu o întrebare importantă pentru Apple: câţi dintre fanii care au aşteptat ani la rând un iPhone pliabil vor fi mulţumiţi de produsul lansat în cele din urmă? şi, mai ales, cât de mare va fi succesul comercial al acestuia?

Prudenţa companiei ar putea avea o explicaţie cât se poate de pragmatică. Dacă Apple ar fi pregătit din timp stocuri foarte mari, iar cererea s-ar fi dovedit sub aşteptări, pierderile ar fi putut ajunge la sume considerabile. Pentru o companie ai cărei investitori s-au obişnuit cu rezultate financiare solide şi relativ predictibile, un asemenea scenariu ar fi fost greu de acceptat.

Datele prezentate de Samsung sugerează că această prudenţă nu a fost neapărat nejustificată. Potrivit companiei sud-coreene, vânzările cumulate ale modelelor Galaxy Z Fold8 şi Fold8 Ultra în Europa au crescut cu 45% în primele nouă săptămâni de la lansarea din 7 august, comparativ cu vânzările Galaxy Z Fold7 în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Samsung nu pune explicit această creştere pe seama noului telefon Apple, însă momentul ales şi amploarea avansului sugerează că apariţia iPhone Duo ar fi putut contribui la intensificarea interesului pentru telefoanele pliabile. Totuşi, fără date suplimentare, nu se poate afirma că noul model Apple este singurul responsabil pentru evoluţia vânzărilor.

Pentru Apple, adevăratul test abia începe. Chiar dacă numeroşi fani au plasat precomenzi fără să aştepte primele recenzii şi experienţe de utilizare, compania trebuie să demonstreze că iPhone Duo îşi merită banii. În plus, contează şi cât de repede vor ajunge telefoanele la cumpărători. Întârzierile de livrare ar putea determina o parte dintre cei încă indecişi să aleagă un Galaxy Z Fold8, disponibil în magazine şi comercializat, potrivit informaţiilor citate, la preţuri cu până la 300 de dolari mai mici.

Samsung mai anunţă că interesul online pentru telefoanele sale pliabile a crescut semnificativ. Căutările Google asociate modelelor Galaxy Z Fold8 în Europa ar fi avansat cu peste 260% în septembrie, atingând un vârf de 460% în săptămâna 6–12 septembrie, care coincide cu lansarea iPhone Duo. Aceste cifre indică o creştere a interesului consumatorilor, fără să demonstreze însă că toate căutările s-au transformat în achiziţii.

Dincolo de rivalitatea dintre Apple şi Samsung, evoluţiile recente transmit un semnal pozitiv pentru întreaga industrie: telefoanele pliabile atrag tot mai multă atenţie şi încep să intre în calculele unui public mai larg. Rămâne de văzut dacă interesul se va menţine şi după entuziasmul lansărilor.

Iar dacă preţurile actuale sunt încă prea mari, competiţia tot mai intensă ar putea aduce veşti bune în următorii ani. Poate că, în cele din urmă, producătorii vor ajunge să concureze nu doar prin design şi funcţii, ci şi prin preţuri mai accesibile. Până atunci, pentru unii cumpărători, tentaţia unui iPhone pliabil pare să nu aibă aproape nicio limită.