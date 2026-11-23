Liga a 3-a la fotbal a programat în weekend partidele celei de-a 14-a etape. Oţelul 2 a jucat foarte bine în prima repriză la Cernavodă cu Axiopolis şi a condus cu 3-1, gazdele au revenit în partea secundă şi au smuls în extremis o remiză. Rezultat final: Axiopolis Cernavodă – Oţelul 2 3-3. Au marcat pentru gălăţeni: Iurea, Munteanu şi un autogol. Antrenorii Viorel Tănase şi Alexandru Hanghiuc au folosit formula: Ilică – Ion, Plopeanu, Rotaru, Docuz (Hapeici) – Popa, Munteanu, Raul Cojoc (Butuc), Iurea, Dorobăţ (Vărdăruş) – Bălănică (Galben). Satelitul Oţelului ocupă locul 11 cu 8 puncte şi va juca etapa următoare acasă vineri, 27 noiembrie, cu Recolta Gheorghe Doja.

Derbiul seriei a 4-a a fost programat pe „Lieşti Arena” între Sporting şi CS Agigea. După o partidă încinsă, cu 13 cartonaşe galbene şi 3 cartonaşe roşii, lieştenii pregătiţi de Cătălin Savu au obţinut o victorie muncită, scor final 2-1. Golgheterul Petrişor Voinea a reuşit dubla. Echipa gălăţeană a folosit 11-le: G.Munteanu – Tentiuc, Munchiu (Maftei), Podaşcă, Năstase – Crihană, Florea (Popa), Stan (Iordache), Trandafir (Chiriac) – Patriche (Coman), Voinea. Sporting se situează pe locul 3 cu 27 de puncte şi va juca următorul meci vineri, 27 noiembrie, în deplasare cu Înainte Modelu.

Unirea Braniştea a obţinut o victorie fără emoţii pe teren propriu cu Portul Constanţa, scor final 4-2 (2-0). Au marcat pentru brănişteni: Sava şi Grădinaru, ambii câte o dublă. Antrenorii Sorin Frunză şi Pavel Vlad au folosit formula: Toader – Drăgan, Aron, Moroianu, Manea – D.Cireş, Mocanu – Dragomir, Sava, Marcu – Fadei. Echipa noastră ocupă locul 4 cu 26 puncte şi va juca runda viitoare sâmbătă, 28 noiembrie, în deplasare cu Progresul Fundulea, ocupanta locului 2.