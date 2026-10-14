Schimbare în Consiliul Local Galaţi. Cine îi va lua locul lui Andrei Velea

PACT pentru Galaţi va avea un nou reprezentant în Consiliul Local, după ce Andrei Velea şi-a înaintat demisia din funcţia de consilier. Acesta spune că vrea să se concentreze în perioada următoare asupra proiectelor sale literare, iar locul său ar urma să fie preluat de Ionel Boboc, manager de proiect în industria software şi implicat în activitatea de politici publice a formaţiunii.

Andrei Velea şi-a explicat decizia prin faptul că nu mai poate acorda activităţii din Consiliul Local timpul şi implicarea pe care şi le-ar dori. El a invocat şi raportul de forţe din forul deliberativ, unde PSD deţine 16 dintre cele 27 de mandate, în timp ce PACT pentru Galaţi are trei consilieri.

„Am simţit că proiectele mele literare au o miză mai mare pentru mine acum”, a transmis Velea, care a precizat că rămâne alături de PACT şi că intenţionează să se implice în continuare în proiectele culturale ale formaţiunii şi în pregătirea următoarelor alegeri locale.

Cine este Ionel Boboc, cel care îi va lua locul

Ionel Boboc, cunoscut şi ca Bobby, este gălăţean, antreprenor în domeniul IT şi manager de proiect, cu o experienţă de peste 25 de ani în tehnologie, potrivit prezentării sale. A lucrat în dezvoltarea de software şi a coordonat proiecte pentru industria auto, inclusiv în cadrul unei companii internaţionale.

Este certificat în managementul proiectelor de Project Management Institute (PMP) şi a urmat cursurile Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrative, specializarea Marketing, precum şi pe cele ale Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, specializarea Filosofie, din Galaţi.

Boboc coordonează din 2020 activitatea de politici publice a PACT pentru Galaţi. De asemenea, a făcut parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Mihail Kogălniceanu”, ca reprezentant al părinţilor, şi este membru în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic de Transporturi Auto „Traian Vuia”.

Unul dintre proiectele sale personale este platforma e-România, prin care urmăreşte serviciile digitale oferite de instituţiile publice şi semnalează problemele întâlnite de utilizatori. Boboc a realizat şi proiectul „Înconjurul României în 80 de ore”, în cadrul căruia a parcurs 2.502 kilometri cu o maşină electrică, pentru a testa infrastructura de încărcare.

Ce spune că va face în Consiliul Local

În mesajul prin care s-a prezentat public, Ionel Boboc a afirmat că va susţine proiectele pe care le consideră utile pentru Galaţi, indiferent de formaţiunea care le propune, şi că se va opune celor pe care le consideră nefundamentate sau prea costisitoare. El a promis că îşi va explica voturile şi va comunica informaţii despre proiectele urmărite şi iniţiativele susţinute.

Preluarea mandatului urmează să parcurgă procedurile legale necesare.

Ultima schimbare importantă în rândul consilierilor locali PACT pentru Galați a avut loc în septembrie 2025, când Gregor Teodorescu, președintele formațiunii, și-a anunțat demisia din funcția de consilier local.