Al treilea RO-Alert în Tulcea, după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian al României

A treia alertă aeriană a fost transmisă miercuri, 14 octombrie, în nordul şi estul judeţului Tulcea, după ce o ţintă aeriană, identificată în informarea Ministerului Apărării Naţionale (MApN) ca fiind o dronă, a pătruns în spaţiul aerian al României, în apropiere de Sulina.

Două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situaţiei. Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat ţinta aeriană în cursul după-amiezii, la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Şerpilor. În urma detectării acesteia, două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru luarea măsurilor necesare de alertare a populaţiei din nordul şi estul judeţului Tulcea. Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 17.39. Potrivit MApN, ţinta aeriană a intrat în spaţiul aerian naţional la ora 17.38, la aproximativ 22 de kilometri nord-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale româneşti. Aceasta a părăsit spaţiul aerian al României la ora 17.46. Alerta aeriană a încetat la ora 19.03.