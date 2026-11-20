Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează utilizatorii reţelei de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi că duminică, 22 noiembrie 2026, în intervalul orar estimat 00:00–00:20, vor fi executate lucrări de mentenanţă la aplicaţiile informatice utilizate în Agenţiile de Control şi Încasare (ACI).
Intervenţia tehnică va dura aproximativ 20 de minute şi va produce perturbări temporare în activitatea punctelor de control de la graniţă.
Potrivit informării transmise de CNAIR, lucrările la sistemele informatice vor afecta următoarele activităţi specifice:
Reprezentanţii companiei de drumuri precizează că echipele tehnice vor depune toate eforturile pentru reducerea timpilor necesari efectuării lucrărilor de mentenanţă, astfel încât activitatea din punctele de frontieră să revină la normal cât mai rapid.
Totodată, CNAIR îşi cere scuze participanţilor la trafic şi operatorilor de transport pentru disconfortul creat în acest interval.