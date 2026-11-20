Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează utilizatorii reţelei de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi că duminică, 22 noiembrie 2026, în intervalul orar estimat 00:00–00:20, vor fi executate lucrări de mentenanţă la aplicaţiile informatice utilizate în Agenţiile de Control şi Încasare (ACI).

Intervenţia tehnică va dura aproximativ 20 de minute şi va produce perturbări temporare în activitatea punctelor de control de la graniţă.

Ce operaţiuni şi puncte de frontieră sunt vizate

Potrivit informării transmise de CNAIR, lucrările la sistemele informatice vor afecta următoarele activităţi specifice:

Activitatea de control: Vor fi afectate verificările desfăşurate în Agenţiile de Control şi Încasare (ACI) din punctele de trecere a frontierei (PTF) situate la frontiera externă a Uniunii Europene.

Emiterea Autorizaţiilor Speciale de Transport (AST): Va fi perturbată eliberarea la cerere a acestor autorizaţii în ACI din PTF-urile aflate atât pe frontiera externă a UE, cât şi în zona de frontieră internă a UE.

Tichetele de rută (TollRo): Emiterea tichetelor de rută în aceleaşi puncte de control şi încasare de la graniţă va fi temporar întreruptă sau îngreunată pe durata lucrărilor.

Precizările reprezentanţilor CNAIR pentru şoferi şi transportatori

Reprezentanţii companiei de drumuri precizează că echipele tehnice vor depune toate eforturile pentru reducerea timpilor necesari efectuării lucrărilor de mentenanţă, astfel încât activitatea din punctele de frontieră să revină la normal cât mai rapid.

Totodată, CNAIR îşi cere scuze participanţilor la trafic şi operatorilor de transport pentru disconfortul creat în acest interval.