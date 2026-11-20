Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a demarat procesul de alimentare a 545.007 carduri educaţionale, aferente anului şcolar 2026–2027, pentru beneficiarii care şi-au menţinut eligibilitatea şi în cazul cărora nu au intervenit modificări privind reprezentantul legal. Valoarea totală a sumelor alocate prin această operaţiune se ridică la 272.503.500 de lei.

Fiecare beneficiar eligibil primeşte un sprijin în valoare de 500 de lei, acordat într-o singură tranşă anuală, destinat exclusiv achiziţionării de rechizite şcolare şi articole de vestimentaţie necesare frecventării cursurilor.

Ce se întâmplă cu beneficiarii noi şi cu dosarele care au atenţionări

Pe lângă cardurile deja aflate în plată, autorităţile au pregătit şi procedurile pentru elevii şi preşcolarii intraţi recent în program sau aflaţi în curs de verificare:

125.899 de carduri noi emise: Pentru beneficiarii nou-intraţi în program în anul şcolar 2026–2027, alimentarea cardurilor se realizează etapizat, pe măsură ce unităţile de învăţământ confirmă distribuirea acestora către părinţi sau reprezentanţii legali, prin înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR).

Situaţiile cu atenţionări: În cazurile în care au fost identificate neconcordanţe în procesul de verificare a eligibilităţii, emiterea şi/sau alimentarea cardurilor se va face pe parcursul anului şcolar 2026–2027, în funcţie de clarificările transmise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC), după soluţionarea problemelor semnalate şi confirmarea îndeplinirii condiţiilor legale.

Până când pot fi cheltuiţi banii şi cine beneficiază de program

Părinţii şi reprezentanţii legali trebuie să ţină cont de termenul-limită şi de destinaţia strictă a acestor fonduri: