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    Mașină de gunoi răsturnată pe DN 23, în județul Brăila

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Mașină de gunoi răsturnată pe DN 23, în județul Brăila

Maria ROMANIŢĂRegional16.11.2026

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Un accident rutier s-a produs luni dimineață, 16 noiembrie 2026, pe drumul național DN 23 (Brăila – Focșani), la intrarea în localitatea Muchea (comuna Siliștea, județul Brăila). O autospecială de colectare a deșeurilor menajere s-a răsturnat pe partea carosabilă, blocând complet circulația rutieră pe ambele sensuri de mers.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Brăila, în urma impactului, conducătorul auto a rămas încarcerat în cabină.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD. Echipajele specializate au reușit să îl extragă pe șofer din cabină, acesta fiind conștient, preluat de echipajul SMURD și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii rutieri se află în zonă pentru a dirija circulația și a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

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