Cod galben de ploi abundente în Galați: Se vor acumula cantități însemnate de apă 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ și ninsori la munte, valabilă inclusiv pentru județul Galați. Alerta meteorologică intră în vigoare luni, 2 noiembrie, la ora 10:00, și va rămâne valabilă până marți, 3 noiembrie, la ora 10:00.

În acest interval, meteorologii anunță că va ploua și se vor acumula cantități de apă care vor depăși mediile normale pentru această perioadă.

„În județele Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița, Ilfov și municipiul București va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…35 l/mp și izolat de peste 40 l/mp”, a transmis ANM.

În timp ce zonele de câmpie și reședințele de județ vor fi afectate de precipitații sub formă de ploaie, la munte vremea se schimbă radical. La altitudini în general de peste 1700 de metri, în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, vor predomina ninsorile și se va depune un strat de zăpadă ce va măsura, în general, între 10 și 20 cm.