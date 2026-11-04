Poliţist gălăţean cercetat pentru că ar fi primit mită 400 de euro ca să permită intrarea în ţară a unor cetăţeni moldoveni

Un agent de poliţie din Galaţi a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei după ce ar fi primit 400 de euro pentru a permite intrarea în România a unor cetăţeni moldoveni care nu îndeplineau condiţiile legale de trecere a frontierei. Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi au trimis acordul spre confirmare instanţei.

Potrivit anchetatorilor, fapta s-ar fi petrecut în aprilie 2026. Agentul ar fi primit banii prin intermediul unei alte persoane, în schimbul neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi al permiterii accesului în România pentru cetăţenii moldoveni. Poliţistul era cercetat sub control judiciar pentru luare de mită. În prezenţa avocatului său, acesta a recunoscut fapta şi a acceptat o pedeapsă de trei ani de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere pe o perioadă de patru ani.

De asemenea, acordul prevede interzicerea, timp de cinci ani, a dreptului de a ocupa funcţii publice sau funcţii care implică exercitarea autorităţii de stat. Agentul ar urma să presteze şi 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Procurorii au solicitat şi confiscarea celor 400 de euro primiţi ca mită. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost înaintat instanţei la data de 30 octombrie 2026. Pedeapsa acceptată de inculpat urmează să fie analizată de judecători, care vor decide dacă admit acordul şi pronunţă condamnarea.