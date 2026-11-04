Now Reading: O infirmieră din Galaţi ar fi dat propriile probe de sânge în locul unui şofer băut, pentru a-l scăpa de dosar penal

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    O infirmieră din Galaţi ar fi dat propriile probe de sânge în locul unui şofer băut, pentru a-l scăpa de dosar penal

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O infirmieră din Galaţi ar fi dat propriile probe de sânge în locul unui şofer băut, pentru a-l scăpa de dosar penal

Ioana TanaseRegional04.11.2026

O infirmieră din Galaţi ar fi dat propriile probe de sânge în locul unui şofer băut, pentru a-l scăpa de dosar penal

O infirmieră care lucra într-un spital din judeţul Galaţi a acceptat să i se recolteze probe biologice în locul unui şofer implicat într-un accident rutier, care conducea sub influenţa alcoolului, iar ca urmare a anchetei penale, procurorii au încheiat cu aceasta un acord de recunoaştere a vinovăţiei pentru favorizarea făptuitorului. 

Fapta ar fi avut loc pe 3 iulie 2022. Potrivit anchetatorilor, infirmiera ar fi fost determinată de o altă persoană să îl ajute pe conducătorul auto, cu scopul de a împiedica tragerea acestuia la răspundere penală. Mai exact, femeia ar fi acceptat ca probele biologice necesare stabilirii alcoolemiei să fie recoltate de la ea, nu de la şoferul implicat în evenimentul rutier. Infirmiera a recunoscut fapta în faţa procurorilor, în prezenţa avocatului ales, şi a acceptat o pedeapsă de doi ani de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere pe un termen de trei ani.

Totodată, aceasta ar urma să nu poată ocupa funcţii publice sau funcţii care implică exercitarea autorităţii de stat timp de trei ani şi să presteze 70 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost încheiat la 29 octombrie 2026 şi trimis instanţei pentru analiză. Judecătorii vor decide dacă îl admit şi dacă pronunţă condamnarea în condiţiile acceptate de inculpată.

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