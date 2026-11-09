Succes uriaş la Braşov: Teatrul „Fani Tardini”, 4 premii cu „Regina nopţii”

Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galaţi obţine o nouă victorie răsunătoare pe scena naţională. Spectacolul „Regina nopţii”, creat în cadrul programului „Proiect9.Teatru Românesc Contemporan”, s-a întors de la Festivalul „Săptămâna Comediei” de la Braşov cu nu mai puţin de patru premii dintr-un total de şapte acordate de juriul de specialitate. Evaluarea producţiei gălăţene a fost realizată de o comisie alcătuită din cunoscuţii critici de teatru Doru Mareş, Maria Zărnescu şi Alina Epîngeac.

Producţia teatrului gălăţean a adjudecat trofeul principal pentru cel mai bun spectacol al festivalului. În plus, Leta Popescu a primit Premiul pentru cea mai bună regie pentru textul şi viziunea scenică propusă, în timp ce Bogdan Spătaru a obţinut Premiul pentru cea mai bună scenografie. Seria distincţiilor a fost completată de actriţa Oana Mogoş, recompensată cu Premiul pentru cea mai bună actriţă, reconfirmând valoarea artistică a montării.

Performanţa de la Braşov recunoaşte munca unei echipe impresionante. Pe scenă evoluează actorii Ciprian Braşoveanu, Petronela Buda, Carmen Albu, Elena Ghinea, Cristina Uja-Neagu, Radu Horghidan, Elena Anghel, Flavia Călin, Dan Căpăţână, Tamara Constantinescu, Denisa Dutcovschi, Elena Emandi, Răzvan Clopoţel, Mihai Păun, Vlad Volf şi Ştefan Forir.

Echipa de creaţie şi tehnică este întregită de Elena Anghel (mişcare scenică), Csaba Boros (muzică), Oana Mogoş (versuri), Monica Măciuceanu (preparator muzical), Gigi Busuioc (regie tehnică), Lavinia Eiler (asistenţă regie), Dan Nedelescu (operator sunet) şi Marian Tarazi (operator lumini).

Gălăţenii îşi pot achiziţiona biletele la spectacolele instituţiei online, de pe platforma bilete.fanitardini.ro, sau de la Agenţia Teatrală din strada Domnească nr. 59. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0758 049 850, iar calendarul complet al reprezentaţiilor este accesibil pe site-ul oficial fanitardini.ro/program.

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