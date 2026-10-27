Cursă de noapte oprită la Mânzăteşti: Un cetăţean din Sri Lanka s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volan fără permis internaţional

Control de rutină cu final neaşteptat desfăşurat de poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Iaşi. În noaptea de vineri, 23 octombrie 2026, în jurul orei 22:50, un echipaj aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe raza localităţii Mânzăteşti a efectuat semnalele regulamentare de oprire pentru un autoturism înmatriculat în România. La volanul vehiculului se afla un cetăţean străin, în vârstă de 33 de ani, provenind din Sri Lanka.

În momentul legitimării şi solicitării documentelor prevăzute de legislaţia rutieră, bărbatul a înmânat cadrelor de frontieră un permis de conducere naţional eliberat de autorităţile din Sri Lanka. Întrucât documentul provine dintr-un stat terţ, pentru a circula legal pe drumurile publice din România este obligatorie prezentarea unui permis de conducere internaţional asociat. În urma interogării bazelor de date şi a verificărilor specifice efectuate de poliţişti, s-a stabilit că tânărul nu poseda un astfel de act internaţional care să-i confere dreptul legal de a conduce pe teritoriul naţional.

Călătoria bărbatului s-a oprit pe loc, iar neregula descoperită a atras consecinţe juridice directe. Poliţiştii de frontieră au deschis un dosar penal şi efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România. La finalizarea cercetărilor, urmează să fie dispuse măsurile legale ce se impun.