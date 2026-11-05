SC Oţelul Galaţi riscă depunctarea

Veştile proaste nu se mai opresc. Situaţia financiară dă mari dureri de cap conducerii de la SC Oţelul Galaţi. Doi foşti angajaţi ai clubului gălăţean, antrenorul Laszlo Balint şi maseurul Radu Alexandru, care au demisionat în luna martie din acest an , s-au săturat să mai aştepte un semn de la cei îndreptăţiţi şi s-au adresat Comisiei de Etică şi Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal pentru neachitarea restanţelor salariale. După mai multe şedinţe, Comisia a decis în prima fază amendarea SC Oţelul Galaţi cu câte 3000 de lei pentru fiecare din cele două speţe. Dacă cei doi nu-şi vor primi drepturile, Oţelul Galaţi riscă depunctarea şi poate primi interdicţie la transferuri.

SC Oţelul Galaţi a primit ca termen la care să prezinte dovada plăţii către creditorii Laszlo Balint şi Alexandru Radu, pentru a evita interzicerea dreptului de a

transfera şi/sau legitima jucători în calitate de club cesionar şi depunctarea, data de 2 decembrie 2026, ora 15.00.

Fără victorie de opt meciuri, echipa gălăţeană pregătită de Rui Duarte ocupă locul 13 cu 12 puncte şi va juca etapa viitoare luni 9 noiembrie, de la ora 20.00 în deplasare cu FC Botoşani.

„Obligaţiile financiare principale faţă de cei doi au fost achitate integral de către club.

Litigiile aflate pe rolul comisiilor competente nu au vizat datoriile principale, acestea fiind stinse în totalitate, ci penalitaţile suplimentare solicitate ulterior de cei doi, peste cele prevăzute în acordurile iniţiale. Clubul va achita şi aceste sume suplimentare stabilite, în termenul legal, astfel încât situaţia să fie închisă definitiv, fără a se ajunge la aplicarea unor sancţiuni de natură sportivă. Considerăm necesare aceste precizari pentru o informare corecta a opiniei publice şi pentru evitarea interpretărilor eronate privind natura obligaţiilor financiare ale clubului”, se arată în comunicatul remis de SC Oţelul Galaţi.