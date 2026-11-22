Aeroportul Brussels South Charleroi din Belgia a anulat toate zborurile programate luni, 23 noiembrie, atât la plecare, cât şi la sosire, din cauza grevei care afectează serviciile de control al traficului aerian.

Compania Skeyes, responsabilă de controlul traficului aerian din Belgia, a anunţat că nu poate asigura personal suficient pentru desfăşurarea în siguranţă a operaţiunilor aeriene, din cauza manifestaţiei naţionale organizate de sindicate împotriva măsurilor economice şi sociale ale guvernului federal.

Decizia afectează mii de pasageri. Reprezentanţii aeroportului le recomandă celor care aveau zboruri programate luni să nu se deplaseze la terminal. Companiile aeriene urmează să îi contacteze direct pentru informaţii despre reprogramarea călătoriilor sau alte variante disponibile.

Perturbările vor afecta şi aeroportul Bruxelles-Zaventem, unde a fost anunţată anularea majorităţii zborurilor de luni.

Aeroportul Charleroi a criticat faptul că a fost informat cu mai puţin de 36 de ore înainte despre imposibilitatea asigurării serviciilor de control aerian, ceea ce a făcut inevitabilă suspendarea întregului program de zboruri.

Sursa foto: Facebook/Aeroportul Charleroi